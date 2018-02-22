Оборот розничной торговли Украины в январе 2018 г вырос на 9,6% - Госстат

Товарооборот розничной торговли Украины без учета временно оккупированной территории АР Крым и г.Севастополя и части зоны проведения антитеррористической операции в январе 2018 года в сопоставимых ценах увеличился на 9,6% по сравнению с январем 2017 года, а по сравнению с декабрем 2017 уменьшился на 24,5%, сообщила Государственная служба статистики.

По ее данным, в номинальном выражении розничный товарооборот за январь составил 68,828 млрд грн.

Наибольший рост оборота розничной торговли предприятий (юрлиц и физлиц-предпринимателей) в январе 2018 года по сравнению с январем 2017 года зафиксирован в Закарпатской (на 21,8%), Сумской (на 13,9%), Черкасской (на 13,8%), Черниговской (на 12,4%), Николаевской (на 12,1%) и Винницкой (на 12,0%) и Одесской (на 11,8%) областях.

Лидерами по абсолютным показателям объема розничного товарооборота за отчетный период стали: Киев (13,399 млрд грн), Днепропетровская (6,439 млрд грн), Харьковская (5,763 млрд грн), Одесская (5,104 млрд грн), Львовская (4,274 млрд грн) и Запорожская (2,922 млрд грн) области.

По данным статведомства, в Донецкой области розничный товарооборот в январе-2018 по сравнению с январем-2017 увеличился на 7,8%, (до 1,913 млрд грн), Луганской области – вырос на 8,6%, (до 0,525 млрд грн, без учета зоны проведения АТО).

Госстат уточняет, что товарооборот предприятий розничной торговли в январе-2018 по сравнению январем 2017 года увеличился на 9,5%, а по сравнению декабрем 2017 года сократился на 24,8%, составив 49,468 млрд грн

Оптовый товарооборот предприятий в январе 2018 года по сравнению с соответствующим периодом 2017 года возрос на 13,0% и составил 133,134 млрд грн

Как сообщалось, розничный товарооборот предприятий розничной торговли в 2017 году увеличился на 8,8%, составив 816,554 млрд грн,

Официальный курс НБУ на 21 февраля – 27,072945 грн/$1.



Оборот розничной торговли в январе 2018 года¹

Оборот розничной торговли (млн. грн) Индексы физического объема оборота розничной торговли в январе 2018 к январю- 2017 (в сопоставимых ценах), % Украина² 68828,4 109,6 Винницкая 1889,2 112,0 Волынская 1268,4 107,0 Днепропетровская 6439,1 109,4 Донецкая³ 1912,8 107,8 Житомирская 1683,6 111,3 Закарпатская 1770,3 121,8 Запорожская 2921,7 105,1 Ивано-Франковская 1534,6 107,5 Киевская 4403,1 107,1 Кировоградская 1302,5 108,4 Луганская³ 524,5 108,6 Львовская 4273,9 110,2 Николаевская 1629,2 112,1 Одесская 5104,3 111,8 Полтавская 2099,4 109,7 Ривненская 1212,3 103,6 Сумская 1445,4 113,9 Тернопольская 932,4 109,2 Харьковская 5763,1 109,4 Херсонская 1559,5 110,5 Хмельницкая 1653,5 107,6 Черкасская 1668,7 113,8 Черновицкая 1078,6 104,3 Черниговская 1359,4 112,4 г. Киев 13398,9 108,1

¹ - Без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и г.Севастополя и части зоны проведения антитеррористической операции.

2 - Включая данные розничного товарооборота предприятий (юрлиц и физических лиц-предпринимателей), основным видом экономической деятельности которых является розничная торговля

3- Данные могут быть уточнены

Данные: Госстат