Кабмин продлил эксперимент по финансированию развития автодорог за счет таможенных платежей до 2019

Кабинет Министров продлил эксперимент по финансированию развития дорог общего пользования государственного значения во всех областях и Киеве за счет таможенных платежей до 1 января 2019 года.

Соответствующие изменения в постановление Кабмина от 16 сентября 2015 года были приняты на заседании правительства, передают Українські Новини.

Изменения касаются расширения эксперимента по финансовому обеспечению на участки улиц и дорог города или населенных пунктов, которые совмещаются с автодорогами общего пользования.

Также эксперимент продлевается до 1 января 2019 года.

Кроме того, Кабмин намерен выплачивать поквартальную компенсацию из государственного дорожного фонда в случае получения областными бюджетами и бюджетом Киева за счет эксперимента средств в объеме менее 1,5 млрд гривен в первом квартале, 3 млрд гривен - за полугодие, 4,5 млрд гривен - за 9 месяцев и 6 млрд грвиен - за год.

В расчетах индикативных показателей будут использоваться фактические поступления соответствующих таможенных платежей за последний бюджетный период.

Как сообщали Українські Новини, в декабре 2015 года Рада разрешила финансирование ремонта дорог за счет таможенных платежей.

В сентябре 2015 года Рада ввела эксперимент по реконструкции и ремонту автодорог в Одесской, Волынской, Львовской и Черновицкой областях за счет направления в специальные фонды соответствующих областных бюджетов 50% от суммы перевыполнения общего объема ежемесячных индикативных показателей поступлений таможенных платежей, взимаемых на территориях соответственных областей.