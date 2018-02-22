Кабмин утвердил изменения в методику монетизации субсидий на управление многоквартирным домом

Кабинет Министров утвердил изменения в методику монетизации субсидий и льгот на услуги по управлению многоквартирным домом, вывозу бытового мусора и жидких нечистот.

Соответствующие решение было принято в ходе заседания правительства, передают Українські Новини.

Документ был разработан по поручению вице-премьер-министра - министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Геннадия Зубко для корректировки существующего механизма монетизации субсидий и льгот.

Предлагается перевести расчеты по льготам и субсидиям за услуги по управлению многоквартирным домом, вывозу бытового мусора и жидких нечистот со счетов Государственной казначейской службы на текущие счета.

Расчеты по этим услугам предусмотрено осуществлять на основании информации о начисленных льготах и субсидиях, но в рамках фактического потребления.

Средства казначейство будет перечислять до 10 числа месяца, следующего за отчетным.

Также для поставщиков услуг по водоснабжению и водоотведению предусмотрена возможность направления средств на расчеты за питьевую воду, приобретенную для централизованного снабжения потребителей, за очистку сточных вод другими предприятиями, расчеты за тепловую энергию.

Для поставщиков услуг по централизованному теплоснабжению предусмотрена возможность направления средств на оплату покупной тепловой энергии, питьевой воды и услуг по водоснабжению, приобретенных для предоставления услуг по централизованному снабжению горячей воды.

Перечисление льгот и субсидий за тепловую энергию и использование этих средств объединениями совладельцев многоквартирных домов, при условии производства тепловой энергии на собственных мощностях с использованием природного газа, будет осуществляться по единым правилам, определенным для всех поставщиков электрической энергии.

Как сообщали Українські Новини, Минфин предлагал провести монетизацию субсидий на управление многоквартирными домами для домохозяйств с 1 апреля.

Ранее министр финансов Александр Данилюк заявил, что Министерство финансов урегулировало выплату субсидий для объединений совладельцев многоквартирных домов и жилищно-строительных кооперативов, направив в Госказначейство разъяснение.

Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства заявляет, что разработанный Министерством финансов механизм монетизации субсидий для предприятий, которые предоставляют услуги по поставке электричества, природного газа и других жилищно-коммунальных услуг, фактически заблокировал расчеты по субсидиям между государством и предприятиями.