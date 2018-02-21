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В этом году планируется начать проекты соединения евроколеей Львова с границей Польши, а также Будапешта с Мукачево
09:47 21.02.2018 |
В этом году планируется начать проекты по строительству железнодорожного соединения колеей европейского стандарта 1435 мм Львова с границей Польши, а также Будапешта с Мукачево.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил министр инфраструктуры Владимир Омелян на брифинге.
"На данном этапе мы говорим о соединении евроколеей Львова с границей Польши. Также есть перспектива евроколеи, которая соединит Будапешт и Мукачево. Мы надеемся, что эти проекты будут начаты в этом году, а проект в Мукачево возможно будет завершён в этом году", - сказал он.
По словам министра, в дальнейшем планируется соединить евроколеей Львов, Киев и Одессу.
Как сообщал УНИАН, в ноябре 2017 года министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил, что Мининфраструктуры намерено привлечь инвестора для строительства новой скоростной железной дороги, которая соединит Киев и Одессу колеей европейского стандарта - 1435 мм.
По словам Омеляна, стоимость строительства железной дороги составит около 500-800 млн евро, а цена билета на скоростной поезд может составить 500-700 грн.
В январе этого года Министерство инфраструктуры сообщило, что Украина совместно с Италией начинает подготовку технико-экономического обоснования евроколеи Одесса-Киев-Львов для внедрения высокоскоростного железнодорожного сообщения в Украине.
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