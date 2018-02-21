Платные дороги в Украине: не в этом году

Подготовка к проведению тендера на строительство двух концессионных скоростных автомобильных дорог между Львовом и Краковцом и между Киевом и Белой Церковью будет начата в конце этого года.

Как передаёт корреспондент УНИАН, об этом сообщил министр инфраструктуры Владимир Омелян на брифинге.

"Работа по концессионным дорогам продолжается. Я надеюсь, что в конце этого года мы сможем начать подготовку к тендеру. Скорее всего это будут две дороги: Львов - Краковец и Киев - Белая Церковь", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, и. о. председателя "Укравтодора" Славомир Новак сообщал, что Государственное агентство автомобильных дорог проводит подготовку к запуску строительства первой концессионной дороги Киев - Белая Церковь.

Советник и. о. председателя Государственного агентства автомобильных дорог Украины ("Укравтодор") Александр Кава сообщил, что стоимость строительства концессионной дороги Киев - Белая Церковь составит около 300 млн долл.

Однако он отметил, что для строительства такой дороги необходимо внести изменения в закон о строительстве дорог на основе концессии.

В мае 2015 года "Укравтодор" объявил конкурс на строительство первой в Украине концессионной дороги Львов - Краковец, разговоры о строительстве которой велись уже более десяти лет. Но в сентябре того же года стало известно, что конкурсные заявки претендентов - украинской компании "Украинские транспортные магистрали" и французской Bouygues - не соответствуют условиям конкурса. В связи с этим Министерство инфраструктуры сообщило, что рассчитывает перезапустить в новом формате данный конкурс после того, как будет усовершенствовано законодательство Украины о концессии, а также о государственно-частном партнерстве.