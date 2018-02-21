Финансовые новости
- |
- 21.02.18
- |
- 12:09
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Платные дороги в Украине: не в этом году
09:37 21.02.2018 |
Подготовка к проведению тендера на строительство двух концессионных скоростных автомобильных дорог между Львовом и Краковцом и между Киевом и Белой Церковью будет начата в конце этого года.
Как передаёт корреспондент УНИАН, об этом сообщил министр инфраструктуры Владимир Омелян на брифинге.
"Работа по концессионным дорогам продолжается. Я надеюсь, что в конце этого года мы сможем начать подготовку к тендеру. Скорее всего это будут две дороги: Львов - Краковец и Киев - Белая Церковь", - сказал он.
Как сообщал УНИАН, и. о. председателя "Укравтодора" Славомир Новак сообщал, что Государственное агентство автомобильных дорог проводит подготовку к запуску строительства первой концессионной дороги Киев - Белая Церковь.
Советник и. о. председателя Государственного агентства автомобильных дорог Украины ("Укравтодор") Александр Кава сообщил, что стоимость строительства концессионной дороги Киев - Белая Церковь составит около 300 млн долл.
Однако он отметил, что для строительства такой дороги необходимо внести изменения в закон о строительстве дорог на основе концессии.
В мае 2015 года "Укравтодор" объявил конкурс на строительство первой в Украине концессионной дороги Львов - Краковец, разговоры о строительстве которой велись уже более десяти лет. Но в сентябре того же года стало известно, что конкурсные заявки претендентов - украинской компании "Украинские транспортные магистрали" и французской Bouygues - не соответствуют условиям конкурса. В связи с этим Министерство инфраструктуры сообщило, что рассчитывает перезапустить в новом формате данный конкурс после того, как будет усовершенствовано законодательство Украины о концессии, а также о государственно-частном партнерстве.
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Конституционный Суд избрал Станислава Шевчука председателем суда
ТОП-НОВОСТИ
|Памятка для фермера. Кому и сколько заплатит государство в 2018-м
|Украина пока не достигла окончательной договоренности с МВФ об антикоррупционном суде – Данилюк
|Экспортеры не смогли сильно раскрутить доллар 20 февраля
|Порошенко подписал закон по Донбассу, признающий РФ государством-агрессором
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|В 2017 численность населения сократилась на 198,1 тыс. до 42,4 млн
|Памятка для фермера. Кому и сколько заплатит государство в 2018-м
|В этом году планируется начать проекты соединения евроколеей Львова с границей Польши, а также Будапешта с Мукачево
|Платные дороги в Украине: не в этом году
|Золото 21 февраля торгуется в минусе на фоне интереса инвесторов к активам с более высокой доходностью
|Украина пока не достигла окончательной договоренности с МВФ об антикоррупционном суде – Данилюк
|Нефть дешевеет 21 февраля на укрепляющемся долларе
Это интересно
|Линия скоростного железнодорожного сообщения с аэропортом "Борисполь" будет проложена от ЖД вокзала
|5 самых развлекательных городов мира
|Спамеры изобрели безмакросную атаку с использованием Word
|Процессор Snapdragon 855 будет производиться по 7-нм технологии
|14 признаков того, что вас скоро уволят
|Компания Citroen официально представила фургон Berlingo нового поколения
|SpaceX построила корабль-паук для ловли обтекателей полезной нагрузки ракет Falcon, а также готовит ещё одну плавучую платформу