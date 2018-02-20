В январе объем назначенных субсидий на оплату жилкомуслуг уменьшился на 73,8% до 204,7 млн гривен

В январе 2018 года объем назначенных субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг уменьшился на 73,8% до 204,7 млн гривен по сравнению с январем 2017 годом.

Об этом Українським Новинам сообщила Государственная служба статистики.

В городских населенных пунктах общий объем назначенных субсидий составил 136,9 млн гривен, в сельских населенных пунктах - 67,8 млн гривен (581,9 млн гривен и 338,3 млн гривен соответственно за аналогичный период 2017 года).

Средний размер назначенной субсидии на 1 домохозяйство в январе 2018 года уменьшился по сравнению с аналогичным периодом 2017 года на 23,5% и составил 1 164,4 гривен.

Всего в январе 2018 года за получением субсидий на оплату услуг ЖКХ обратились 179,7 тыс. домохозяйств, что в 2,7 раза меньше по сравнению с январем 2017 года (из них на городские населенные пункты приходится 60,6% обращений).

В январе субсидии на оплату услуг ЖКХ получили 175,8 тыс. домохозяйств.

Как сообщали Українські Новини, в 2017 году объем назначенных субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг уменьшился на 30,2% до 3 980,1 млн гривен по сравнению с 2016 годом.

Кабинет Министров отменил предоставление ранее назначенных субсидий при увеличении количества лиц, зарегистрированных в жилом помещении.