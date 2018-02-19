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Поступления в сводный бюджет сократились на 3,2% до 65,8 млрд гривен в январе, - ГФС
10:43 19.02.2018 |
Государственная фискальная служба сообщает, что поступления в сводный бюджет в январе 2018 сократились на 3,2%, или на 2,2 млрд гривен до 65,8 млрд гривен против 68 млрд гривен в январе 2017.
Об этом говорится в сообщении ГФС, передают Українські Новини.
В государственный бюджет поступило 50,7 млрд гривен, в местные - 15,0 млрд гривен.
В общий фонд госбюджета (сальдо) за январь поступило 48,1 млрд гривен, индикативные показатели Министерства финансов выполнены на 0,3 млрд гривен.
В полном объеме выполнены задачи Минфина по сбору НДС, НДФЛ, ввозной пошлины, налога на прибыль предприятий.
С начала года налогоплательщикам на счета возмещено 12,0 млрд гривен НДС.
Поступление единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование составили 15,2 млрд гривен, что на 4,1 млрд гривен больше января 2017 года.
Как сообщали Українські Новини, в 2017 году ГФС увеличила сбор средств (сальдо) в сводный бюджет на 26,7% или на 177 млрд гривен до 841,1 млрд гривен по сравнению с 2016 годом.
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