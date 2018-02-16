Налогоплательщики получили возможность оформлять товары на таможне в онлайн-режиме - ГФС

Налогоплательщики могут оформлять товары на таможне в режиме онлайн без присутствия на пункте пропуска благодаря доработанному программному обеспечению, сообщается на сайте Государственной фискальной службы (ГФС).

"Мы доработали программный продукт, в котором сегодня работают таможенники и все смежные службы, которые представлены и осуществляют контроль в пунктах пропуска. И сегодня налогоплательщик при помощи соответствующего программного обеспечения может в режиме онлайн с телефона, планшета или другого устройства фактически осуществлять все процессы таможенного оформления, не находясь непосредственного в пункте пропуска или на внутренней таможне", - цитирует пресс-служба и.о. главы ГФС Мирослава Продана.

Кроме того, налогоплательщикам больше не нужно посылать отсканированные документы несколько раз. Теперь поданный в информационную систему отсканированный документ доступен в информационной системе для всех контролирующих органов. При этом следует указывать код, номер и дату документа, а также номер дела, к которому он прикреплен, отмечает ГФС.

"Кроме того, уже есть подключение к глобальной системе контроля за контейнерными перевозками. Уже буквально 1 марта будет запущено первую припортовую группу на Одесской таможне. Такая же группа будет работать в "Борисполе", - указывает ГФС.

