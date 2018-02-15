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Экспорт украинских товаров в ЕС впервые превысил довоенный уровень
13:24 15.02.2018 |
Экспорт украинских товаров в ЕС в 2017 году вырос на 29,9% и составил $17,5 млрд. Это 40,5% от всего объема продаж украинских товаров за границу.
Такие данные обнародованы на сайте Госстата.
Наибольшими темпами выросли объемы украинского экспорта в Бельгию (на 81,4%), Нидерланды (на 68,5%) и Латвию (на 54,7%).
Среди стран ЕС наибольший объем украинских товаров экспортируется в Польшу - на сумму $2,7 млрд. Вместе с тем, темпы роста экспорта в Польшу ниже средних - только 23,8%.
На 28% вырос украинский экспорт в Италию ($2,5 млрд), на 23,2% - в Германию ($1,7 млрд) и на 26% - в Венгрию ($1,3 млрд).
Одновременно импорт товаров из Европейского Союза вырос на 21,3% - до $20,7 млрд.
В целом украинский экспорт в 2017 году вырос на 19%, достигнув $43,2 млрд. Импорт вырос на 26,4%, до $49,6 млрд.
Наибольший объем украинских товаров традиционно экспортируется в Россию - ее составляющая в структуре украинского экспорта составляет 9,1%. Туда продано товаров на сумму $3,9 млрд, рост в 2017 году составил 9,6%.
На втором месте - Польша, на третьем - Турция ($2,5 млрд, рост - на 28%). Также в топ-10 ключевых рынков сбыта украинских товаров входят Италия, Индия ($2,2 млрд), Китай ($2 млрд, 11,3%) и Египет ($1,8 млрд), Германия и Нидерланды ($1,6 млрд).
Благодаря высоким темпам роста в прошлом году объем экспорта в ЕС впервые превысил уровень 2013-го ($16,7 млрд) и 2014-го ($17 млрд) годов.
Общий объем украинского экспорта пока достиг лишь 68% от уровня 2013 года.
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