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В январе официальный уровень безработицы сохранился на 1,4%
11:42 15.02.2018 |
В январе 2018 года официальный уровень безработицы сохранился на уровне декабря на 1,4%.
Об этом сообщила Государственная служба статистики, передают Українські Новини.
По данным Госстата, по состоянию на 1 февраля 2018 года в Государственной службе занятости были зарегистрированы 378,8 тыс. безработных.
На 1 января 2018 года в Госслужбе занятости были зарегистрированы 354,4 тыс. безработных.
Количество вакансий в декабре составило 59,8 тыс. (6 человек претендуют на 1 вакансию).
Средний размер пособия на одного безработного - 2 483 гривны.
Как сообщали Українські Новини, в декабре 2017 года официальный уровень безработицы повысился на 0,2 процентного пункта до 1,4%.
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