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Монетизация субсидий: Минфин и ОСМД нашли компромисс
11:42 14.02.2018 |
В Министерстве финансов состоялась встреча представителей объединений совладельцев многоквартирных домов и жилищно-строительных кооперативов.
Об этом говорится в общем заявлении Министерства финансов и ОСМД/ЖСК опубликованном на сайте Минфина.
Во время встречи, обсуждались дальнейшие шаги по монетизации субсидий в Украине.
Главной темой встречи было введения механизма внедрения и определение сроков реализации проекта по монетизации субсидий.
В результате дискуссии все присутствующие выразили поддержку идеи монетизации льгот и субсидий и создали рабочую группу, в состав которой вошли Гражданская сеть "ОПОРА", Совет председателей ОСМД, Общественная союз "Объединение ЖСК, ОСМД "Виктория" и ОО "Ассоциация развития ОСМД и ЖСК "Современный дом".
В результате первого заседания рабочей группы с участием министра финансов, было найдено компромиссное решение, которое решает большую часть спорных вопросов, которые озвучили представители ОСМД/ЖСК.
В частности, стороны договорились, что будет решена проблемная ситуация с закрытием казначейских счетов, открытых ОСМД в 2018 году для получения льгот и субсидий.
Кроме того, до конца февраля 2018 года будет полностью снят вопрос по задолженности.
Согласно договоренности, долги по возмещению льгот и субсидий по всем вкладам ОСМД по 2017 год будут погашены на счета ОСМД в банках.
Также, стороны пришли к соглашению, что монетизация льгот и субсидий должна быть введена с января 2018 года, с фактической выплатой средств гражданам с 1 апреля 2018 года, в случае принятия проекта этого постановления на заседании правительства.
Нерешенным остался только вопрос об объеме монетизации. Так, представители ОСМД настаивают на монетизации льгот и субсидий, которые начисляются на все взносы (расходы), уплачиваемых гражданами в ОСМД.
Минфин, со своей стороны, предложил ввести монетизацию только субсидий (без льгот), да и то тех, которые используются для покрытия расходов на содержание домов и сооружений, придомовых территорий, управление многоквартирным домом, вывоз бытового мусора и жидких нечистот.
По словам Данилюка, важно, что стороны имеют принципиально одинаковое видение направления реформирования системы социальной защиты.
"Важно, что и у Минфина, и в ОСМД/ЖСК в данном случае общая цель: реальная монетизация субсидий. Мы вместе ищем оптимальный вариант системы финансирования жилищно-коммунальных субсидий для нашей страны. И мы его нашли", - отметил министр финансов.
Отметим, что первый этап реформы всей системы расчетов за жилищно-коммунальные услуги - монетизация субсидий на уровне предприятий-представителей услуг - заработал в Украине с 1 января 2018 года.
Как сообщалось, 26 апреля 2017 года Кабинет министров принял решение о монетизации суммы сэкономленной субсидии на оплату газа и электроэнергии.
В начале ноября прошлого года правительство утвердило введение с 1 января 2018 года механизма расчетов с теплокоммунэнерго за поставленные населению в рамках субсидий услуги "живыми" деньгами вместо клиринговых операций взаимозачета.
В конце января 2018 года представители ОСМД (объединений совладельцев многоквартирных домов) призывали правительство в ближайшее время запустить адресную монетизацию субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг для населения, а также возместить задолженность бюджета по льготам и субсидиям за предыдущие периоды перед ОСМД, что должно позволить объединениям своевременно и в полном объёме оплачивать счета, а также инвестировать средства в энергомодернизацию зданий.
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