В Украине впервые бот зарегистрировал торговую марку

Владельцы первой в Украине торговой марки, официально зарегистрированной через PatentBot, получили документы, подтверждающие успешное завершение процесса регистрации.

Как отметили в команде PatentBot, это первая торговая марка в Украине, которую зарегистрировал бот.

"Это историческое событие в сфере регистрации торговых марок. Мы доказали тем, кто не верил, автоматизация действительно возможна ", - комментируют событие авторы проекта.

Торговая марка была зарегистрирована по ускоренной процедуре - за 4,5 месяца.

Ранее сообщалось, PatentBot признан Ботом года в конкурсе Product Hunt Golden Kitty Awards в США.

PatentBot - бот-регистратор торговых марок в мессенджере Facebook. С его помощью можно зарегистрировать торговую марку в течение 10-15 минут. PatentBot уже работает в Украине и в США. В ближайших планах команды - страны ЕС и Китай.