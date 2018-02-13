Финансовые новости
- |
- 13.02.18
- |
- 19:24
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
В Украине впервые бот зарегистрировал торговую марку
14:28 13.02.2018 |
Владельцы первой в Украине торговой марки, официально зарегистрированной через PatentBot, получили документы, подтверждающие успешное завершение процесса регистрации.
Как отметили в команде PatentBot, это первая торговая марка в Украине, которую зарегистрировал бот.
"Это историческое событие в сфере регистрации торговых марок. Мы доказали тем, кто не верил, автоматизация действительно возможна ", - комментируют событие авторы проекта.
Торговая марка была зарегистрирована по ускоренной процедуре - за 4,5 месяца.
Ранее сообщалось, PatentBot признан Ботом года в конкурсе Product Hunt Golden Kitty Awards в США.
PatentBot - бот-регистратор торговых марок в мессенджере Facebook. С его помощью можно зарегистрировать торговую марку в течение 10-15 минут. PatentBot уже работает в Украине и в США. В ближайших планах команды - страны ЕС и Китай.
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Вадим Черныш : Есть множество вариантов мирной реинтеграции Донбасса
|Белорусские миротворцы и выборы: Какой план для Донбасса приготовил Запад
|Украинские депутаты потратили 195 миллионов гривень на покупку виртуальных денег в 2017 году
|Порошенко подписал указ об освобождении Романова с должности главы Укроборонпрома
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
|Где приобрести эксклюзивные люстры в Киеве
В РУБРИКЕ
|Цены на нефть 13 февраля растеряли рост на прогнозах МЭА, Brent торгуется на уровне $62,67 за баррель
|Цена дизтоплива в опте 13 февраля опустилась до 26 000 грн
|В Украине впервые бот зарегистрировал торговую марку
|Иван Миклош: Мы уже сегодня знаем, что Украина не получит все транши МВФ, которые планировались
|Порошенко подписал указ об освобождении Романова с должности главы Укроборонпрома
|Золото продолжает дорожать 13 февраля на снижении курса доллара к мировым валютам
Это интересно
|Профессионального мобильного геймера в Китае продали за $1,2 миллиона
|Tata сделала кроссовер на платформе Land Rover Discovery Sport
|Китайские полицейские взяли на вооружение смарт-очки для идентификации личности
|Suzuki показала предвестника дешевого маленького кроссовера
|4 главные ошибки при поиске работы
|Forbes впервые составил рейтинг криптовалютных миллиардеров
|Google работает над собственным игровым потоковым сервисом