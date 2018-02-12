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Минфин разработал проект постановления о работе системы рисков с НДС
11:00 12.02.2018 |
Министерство финансов разработало проект постановления о дальнейшей работе системы рисков с НДС.
Об этом говорится в сообщение пресс-службы министерства, передают Українські Новини.
"Эта система необходима для предупреждения схем по хищению НДС и бесперебойного процесса автоматического возмещения НДС", - говорится в сообщении.
Проект постановления предусматривает следующие изменения: для уменьшения случаев остановки регистрации налоговых накладных устанавливается "отсекающий критерий" в 3% и порог объема поставок за месяц в размере 500 тыс. гривен.
Ранее согласование критериев оценки длилось определенное время, что позволяло некоторым плательщикам пользоваться фиктивным налоговым кредитом.
Предлагается, чтобы для оперативного реагирования ГФС устанавливала критерии оценки рисков и чтобы обеспечить прозрачность этого процесса, ГФС должна предварительно согласовывать эти критерии с Министерством финансов и публиковать их на официальном сайте.
Для малого и среднего бизнеса вводятся показатели положительной налоговой истории. Налоговые накладные с рисковой операцией по плательщикам с положительной налоговой историей останавливаться не будут.
Также вводится электронный реестр остановленных налоговых накладных, в котором плательщик в режиме онлайн сможет найти информацию о рассмотрении и статусе остановленных налоговых накладных.
Это решение сделает процесс прозрачным.
Для оперативности рассмотрения объяснений и документов предусматривается создание комиссий на региональном и центральном уровне.
Принятые решения комиссий регионального и центрального уровней вступают в силу после регистрации их в электронном Реестре остановленных налоговых накладных.
Если решение комиссий не зарегистрированы в течение семи рабочих дней, остановленная налоговая накладная/расчет корректировки регистрируется в автоматическом режиме.
Также в проекте есть доработанная форма решения об отказе в регистрации.
В частности, в решении будет отмечаться четкое мотивированное основание отказа и в случае непредоставления и / или предоставления документов, которые составлены с нарушением законодательства, в форме будет отмечаться конкретный документ, которого это касается.
Регулируется вопрос регистрации налоговой накладной для плательщиков, по которым к 01.12.2017 года были остановлены налоговые накладные и не предоставлены объяснения и документы.
Отмечается, что проект был направлен на рассмотрение народных депутатов Комитета налоговой и таможенной политики.
Как сообщали Українські Новини, в середине октября 2017 приказ Минфина об упрощении регистрации налоговых накладных вступил в силу.
В приказе указаны основные изменения, среди них: налогоплательщик вправе подать таблицу данных налогоплательщика без наличия факта остановки регистрации налоговой накладной/расчета корректировки в Едином реестре налоговых накладных; также к таблице подается объяснение налогоплательщика, в котором отмечается специфика хозяйственной деятельности, которая имеет неизменный характер, с возможной ссылкой на налоговую и иную отчетность налогоплательщика.
В декабре 2017 Министерство финансов временно остановило работу системы рисков с НДС.
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