Минфин разработал проект постановления о работе системы рисков с НДС

Министерство финансов разработало проект постановления о дальнейшей работе системы рисков с НДС.

Об этом говорится в сообщение пресс-службы министерства, передают Українські Новини.

"Эта система необходима для предупреждения схем по хищению НДС и бесперебойного процесса автоматического возмещения НДС", - говорится в сообщении.

Проект постановления предусматривает следующие изменения: для уменьшения случаев остановки регистрации налоговых накладных устанавливается "отсекающий критерий" в 3% и порог объема поставок за месяц в размере 500 тыс. гривен.

Ранее согласование критериев оценки длилось определенное время, что позволяло некоторым плательщикам пользоваться фиктивным налоговым кредитом.

Предлагается, чтобы для оперативного реагирования ГФС устанавливала критерии оценки рисков и чтобы обеспечить прозрачность этого процесса, ГФС должна предварительно согласовывать эти критерии с Министерством финансов и публиковать их на официальном сайте.

Для малого и среднего бизнеса вводятся показатели положительной налоговой истории. Налоговые накладные с рисковой операцией по плательщикам с положительной налоговой историей останавливаться не будут.

Также вводится электронный реестр остановленных налоговых накладных, в котором плательщик в режиме онлайн сможет найти информацию о рассмотрении и статусе остановленных налоговых накладных.

Это решение сделает процесс прозрачным.

Для оперативности рассмотрения объяснений и документов предусматривается создание комиссий на региональном и центральном уровне.

Принятые решения комиссий регионального и центрального уровней вступают в силу после регистрации их в электронном Реестре остановленных налоговых накладных.

Если решение комиссий не зарегистрированы в течение семи рабочих дней, остановленная налоговая накладная/расчет корректировки регистрируется в автоматическом режиме.

Также в проекте есть доработанная форма решения об отказе в регистрации.

В частности, в решении будет отмечаться четкое мотивированное основание отказа и в случае непредоставления и / или предоставления документов, которые составлены с нарушением законодательства, в форме будет отмечаться конкретный документ, которого это касается.

Регулируется вопрос регистрации налоговой накладной для плательщиков, по которым к 01.12.2017 года были остановлены налоговые накладные и не предоставлены объяснения и документы.

Отмечается, что проект был направлен на рассмотрение народных депутатов Комитета налоговой и таможенной политики.

Как сообщали Українські Новини, в середине октября 2017 приказ Минфина об упрощении регистрации налоговых накладных вступил в силу.

В приказе указаны основные изменения, среди них: налогоплательщик вправе подать таблицу данных налогоплательщика без наличия факта остановки регистрации налоговой накладной/расчета корректировки в Едином реестре налоговых накладных; также к таблице подается объяснение налогоплательщика, в котором отмечается специфика хозяйственной деятельности, которая имеет неизменный характер, с возможной ссылкой на налоговую и иную отчетность налогоплательщика.

В декабре 2017 Министерство финансов временно остановило работу системы рисков с НДС.