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Теневая экономика Украины достигает 45% - МВФ
19:37 09.02.2018 |
МВФ оценил размер теневого сектора в структуре экономики Украины в 44,8%.
Об этом говорится в докладе экономиста Леандро Медины из африканского департамента МВФ и Фридриха Шнейдера из Университета Кеплера (Линц).
Так, согласно расчетам, средний размер теневой экономики Украины оценивается в 44,8% ВВП.
Исследование охватывает период с 1991 года по 2015 год и показывает, как менялся показатель из года в год.
Начиная с 1991 года, когда теневая экономика Украины оценивалась в 38,96% ВВП, показатель беспрерывно рос до 1998 года, достигнув пиковой отметки в 57%.
Нисходящая тенденция наблюдалась до 2008 года - показатель снизился до 36,65%.
Финансовый кризис стал причиной "отскока", и в течение 2009-2014 годов уровень теневой экономики колебался в пределах "39,2% - 43,5%".
В 2015 году, крайний в исследовании, украинская теневая экономика оценивалась на уровне 42,9%.
Для сравнения, в развитых странах показатель находится в пределах от 7% до 15% ВВП (США, Нидерланды, Япония, Швейцария, Сингапур).
Авторы использовали определения Организации экономического сотрудничества и развития 2016 года, учитывающей в "ненаблюдаемых" секторах экономики, в том числе, незаконную активность (производство ВВП, приходящееся на чисто криминальную деятельность), "статистическое подполье" (законную, но не вычисляемую статистикой экономику), производство для собственных нужд домохозяйств, методы явно учитывают и "тень", созданную для ухода от налогов.
Отмечается, что эта работа является первым системным приложением развивавшихся в 2010-2017 годах в экономической науке новых статистических методов оценки теневой экономики.
В основу работы Медины и Шнейдера положены три относительно новых методики - модели MIMIC (позволяет учитывать несколько факторов и частично снять проблему "двойного счета" теневой экономики, которая сильно искажает оценки), спроса на денежном рынке (CDA) и "учета предсказанного значения" (Predictive Mean Matching, PMM).
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