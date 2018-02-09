Импорт новых авто в Украину в 2017г вырос на 28%, подержанных втрое - ГФС

В Украину в 2017 году было ввезено 80,5 тыс. новых автомобилей, с которых уплачено 15,8 млрд грн таможенных платежей, тогда как в 2016 году количество таможенных оформлений составило 63 тыс. авто с уплатой 12,4 млрд грн платежей, сообщает Государственная фискальная служба.

В то же время подержанных автомобилей было оформлено 72,9 тыс. ед. с уплатой 5,5 млрд грн таможенных платежей, в том числе по уменьшенным ставкам акцизного налога – 69,5 тыс. ед. с уплатой 5,1 млрд грн. В 2016 году было импортировано 23,8 тыс. подержанных автомобилей, в том числе по льготным ставкам 15,1 тыс., с которых уплачено 2,4 млрд грн таможенных платежей (в том числе 1,2 млрд грн по сниженным ставкам).

Как сообщалось, в Украине с августа 2016 года действует закон, позволяющий физлицам ввозить один подержанный автомобиль в год по значительно сниженным ставкам акцизного налога.

По оценкам экспертов, большой поток подержанного импорта начал вызывать сложности с реализацией автомобилей на внутреннем рынке. В частности, у целого ряда марок импорт "свежих" б/у авто уже преобладает над продажами бренда из существующего парка авто.