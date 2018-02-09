Украина в январе увеличила автопроизводство на 45%

Украинские автопредприятия в январе текущего года произвели 570 автотранспортных средств, что на 44,7% больше, чем за январь 2017 года, в том числе производство легковых автомобилей возросло на 59,7% – до 479 штук, сообщила ассоциация "Укравтопром".

Согласно ее предварительным данным, все легковые автомобили, как и в прошлогоднем январе, произведены ЧАО "Еврокар".

В то же время производство коммерческих автомобилей, зафиксированных в статистике "Укравтопрома", сократилось на 45,8%, до 32 ед. (без учета данных ЧАО "АвтоКрАЗ"), а выпуск автобусов вырос на 68,6% до 59 ед.

Лидером в общем автопроизводстве остается выпускающий автомобили Skoda "Еврокар", на второй позиции со значительным отрывом Запорожский автозавод, который в январе легковые авто не выпускал, но произвел 30 коммерческих авто (против 59 ед. в январе-2017) и семь автобусов (против двух).

Как сообщалось, в текущем году ЗАЗ практически отказался от выпуска "легковушек".

Лидером автобусного производства в январе стал Черниговский автозавод корпорации "Эталон", выпустивший 20 автобусов, тогда как в январе прошлого года автобусы не выпускались.

Часовоярский автобусный завод (Донецкая обл.), выпустил 17 автобусов (в январе-2017 – 14 ед.), еще 12 автобусов выпустил "Черкасский автобус" (19 ед.), который также произвел два коммерческих авто (ни одного за январь 2017 года).

Еще три автобуса выпустил завод корпорации "Богдан", который в прошлогоднем январе автобусную продукцию не производил.

Как сообщалось, автопроизводители за 2017 год произвели 8586 автотранспортных средств, что на 63% больше, чем за 2016 год, в том числе производство легковых автомобилей возросло на 68,1% – до 7296 штук, автобусов - в 2,5 раза, до 804 ед., а коммерческих автомобилей (без учета грузовиков КрАЗ) выпущено 486 ед.