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Расчеты населения за электроэнергию и тепло в 2017г выросли на 4-7% - НКРЭКУ
12:49 08.02.2018 |
Расчеты населения за электроэнергию и тепло в 2017 году выросли на 4 и 7% соответственно, сообщила пресс-служба Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).
"Расчеты за энергоресурсы и коммунальные услуги в 2017 году выросли от 4% до 19%. За водоснабжение снизились на 6%, но остались на высоком уровне - 95%. Ключевым фактором расчетов за газ остается финансирование субсидий, составляющих 55% общего потребления населения", - отмечают в НКРЭКУ.
По данным НКРЭКУ, население в 2017 году оплатило электроэнергию на 98% против 94% годом ранее.
В свою очередь за отопление жители Украины в прошлом году рассчитались на 97%, в 2016 году эта цифра составляла 90% (с учетом долгов по субсидиям - 84%).
Потребленный в 2017 году газ население оплатило на 115% (с учетом недофинансирования субсидий - на 88%), тогда как в 2016 году оплата составляла 96% (с учетом субсидий - 71%).
За воду жители Украины рассчитались в прошлом году на 95%, тогда как в 2016 году показатель был лучше - 101%.
Как сообщалось со ссылкой на Госстат, задолженность населения Украины по оплате жилищно-коммунальных услуг в декабре 2017 года увеличилась на 5,9% к уровню ноября-2017 и составила 28,7 млрд грн (без учета электроэнергии).
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