Крупный бизнес увеличил отчисления в госбюджет на 6,5% до 19,7 млрд гривен в январе

Офис крупных налогоплательщиков Государственной фискальной службы (КНП ГФС) сообщил, что в январе 2018 года крупный бизнес пополнил государственный бюджет на 19,7 млрд гривен, что на 6,5% превышает уровень соответствующего периода прошлого года.

Об этом говорится в сообщении ГФС, передают Українські Новини.

В течение января 2018 года плательщики Офиса КНП ГФС уплатили в государственный бюджет 19,7 млрд гривен.

Сообщается, что 1,6 млрд гривен поступило от плательщиков Днепра, 0,7 млрд гривен - из Запорожья, 0,4 млрд гривен - из Львова, 0,7 млрд гривен - из Одессы, 1,4 млрд гривен обеспечили плательщики Харькова, 14,9 млрд гривен - Киев.

Поступления в госбюджет в январе 2018 выросли в сравнении с январем прошлого года на 1,1 млрд гривен, или на 6,5%, в том числе по налогу на прибыль - на 871,7 млн гривен, по акцизному налогу - на 347, 9 млн гривен (без учета уплаты платежей по НАК "Нафтогаз Украины").

Отмечается, что доля налоговых платежей от крупного бизнеса, обслуживаемого Офисом, составила 58,4% от общего сбора Государственного бюджета налоговых платежей по Украине.

В частности, доля поступлений налога на прибыль составляет 71,8%, налога на добавленную стоимость - 55,8%, акцизного налога - 96,7%.

Как сообщали Українські Новини, ГФС сообщила, что с начала 2017 года крупный бизнес увеличил отчисления в госбюджет на 21% до 176 млрд гривен.