Кабмин дал старт реформе рынка автобусных перевозок

Кабинет министров изменил порядок проведения конкурса на осуществление регулярных автобусных перевозок и правила предоставления пассажирских автомобильных услуг, которые фактически дают старт реформе рынка автобусных перевозок.

Об этом сообщила пресс-служба правительства.

«Сегодня сделан первый важнейший шаг в реформировании пассажирских автобусных перевозок - на заседании правительства одобрены необходимые изменения в постановления Кабинета министров Украины, которые позволят изменить ситуацию на рынке регулярных автобусных перевозок по всей территории Украины уже в ближайшей перспективе. Эти изменения касаются порядка проведения конкурса на регулярных автобусных маршрутах и правил предоставления услуг на автомобильном транспорте. Впервые за последние 10 лет мы отходим от устаревших рудиментов и внедряем нормы, которые в первую очередь направлены на улучшение безопасности и качества перевозок, а также создание условий для людей с инвалидностью», - цитируются в сообщении слова министра инфраструктуры Владимира Омеляна.

По словам министра, будут внедрены конкурсы на межобластные автобусные маршруты по заявительному принципу, введены требования об обязательном наличии на городских и пригородных маршрутах автобусов приспособлений для перевозки лиц с инвалидностью: к концу 2019 на 35% автобусов, а с 2020 года - 50%.

Министр отметил, что преимущество на конкурсе будет предоставляться перевозчику, который предлагает низкопольные автобусы, электробусы, автобусы с большей категорией экологичности (Евро 3 Евро 6). Кроме того, изменениями предусмотрено, что перевозчику, который работал на маршруте без нарушений, предоставляется право продлить разрешение еще на 5 лет при условии инвестирования в обновление автопарка; упрощение процедуры проведения конкурса на внутриобластные, пригородные, городские автобусные маршруты за счет уменьшения количества документов, которые подаются на участие в конкурсе и постепенный переход на электронную систему подачи документов; упрощение процедуры открытия новых автостанций и урегулирования давно существующей проблемы взаимоотношений перевозчиков и автостанций.

Как сообщал УНИАН, пассажироперевозки предприятий транспорта в 2017 году по сравнению с 2016 годом выросли на 7,4%.