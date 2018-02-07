Торгпред Украины ожидает первые пробные продукты ЭКА в конце 2018 года

Экспортно-кредитное агентство (ЭКА) может выпустить первые пробные продукты в конце года, полагает заместитель министра экономического развития и торговли - торговый представитель Украины Наталия Микольская.

"Мы очень надеемся, что к концу года ЭКА может выйти с первыми пробными продуктами. Хочу обратить внимание: любая новая компания требует некоторого периода работы в пилотном режиме. Особенно если она предоставляет услуги, которые ранее не были представлены на рынке", - сказала она журналистам после заседания правительства в среду, на котором было утверждено решение о создании ЭКА.

Н.Микольская напомнила, что предусмотренные в бюджете на 2018 год 200 млн грн не обеспечат полноценную работу институции. Поэтому МЭРТ рассчитывает на увеличение бюджетного финансирования и привлечения средств из международных источников.

"Вместе с тем видим наличие понимания со стороны народных депутатов, правительства, что при условии выполнения необходимых для создания юридического лица ЭКА шагов можем говорить об увеличении, в том числе, бюджетного финансирования. Возможно, в этом году или в следующем - до тех сумм, которые бы обеспечили необходимые инструменты для поддержки украинских экспортеров", - сказала торгпред, напомнив, что первичная заявка на финансирование ЭКА была на уровне 364 млн грн.

По ее словам, для привлечения финансирования из-за рубежа необходимо будет внести изменения в законодательство относительно корпоративного управления.

Как пояснила Н.Микольская, привлечение средств от финансовых организаций возможно через кредиты, вхождение в уставный капитал или совместные программы, когда ЭКА будет агентом определенной международной организации по предоставлению тех или иных услуг. Еще один вид - сотрудничество агентства с организацией за границей.

"У нас создана рабочая группа с авторами законопроекта из депутатского корпуса, экспертами. Работаем над тем, чтобы создать общий законопроект (с необходимыми изменениями в действующее законодательство об ЭКА - ИФ)... Он не будет последним. В процессе работы ЭКА может возникнуть необходимость дальнейших изменений", - добавила Н.Микольская.