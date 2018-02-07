Кабмин утвердил порядок рассрочки уплаты НДС компаниями при ввозе в Украину оборудования для собственного производства

Кабинет Министров утвердил порядок рассрочки уплаты НДС компаниями во время ввоза в Украину оборудования для собственного производства.

Соответствующее постановление утверждено в ходе заседания правительства в среду, передают Українські Новини.

Порядок предусматривает рассрочку равными частями уплаты НДС на срок, который указан в соответствующем заявлении налогоплательщика, но не более чем на 24 месяца, без зачисления штрафов, пени и процентов.

Сумма, которая была рассрочена, гасится равными частями начиная с месяца, который следует после месяца, в котором было принято решение о рассрочке.

При этом первый платеж гасится во время подачи таможенной декларации и таможенного оформления оборудования.

Как сообщали Українські Новини, Кабинет Министров освободил от уплаты налога на добавленную стоимость ввоз в Украину шприцев, бинтов и других медицинских средств для военных аптечек на время антитеррористической операции.