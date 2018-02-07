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Информация об агентстве
Кабмин создал Экспортно-кредитное агентство
11:56 07.02.2018 |
Кабинет Министров создал Экспортно-кредитное агентство в форме частного акционерного общества.
Соответствующие решение было принято на заседании правительства, передают Українські Новини.
Согласно тексту постановления о создании агентства, которым располагают Українські Новини, управление принадлежащими государству корпоративными правами ЭКА будет осуществлять Министерство экономического развития и торговли.
В частности, министерство должно обеспечить процесс выпуска и размещения первого выпуска акций ЧАО в количестве 200 тыс. штук.
Акционерами общества могут быть государство, физические и юридические лица.
Набсовет агентства будет состоять с 5 человек, правление также будет состоять с 5 человек.
Уставный капитал ЭКА составит 200 млн гривен.
Основной целью работы агентства будет содействие экспансии украинских товаров и услуг.
ЭКА будет осуществлять страхование экспортных кредитов, внешнеэкономических договоров, прямых инвестиций из Украины.
Также агентство возьмет участие в исполнении программ частичной компенсации процентных ставок по экспортным кредитам, будет предоставлять гарантии на исполнение обязанностей украинскими экспортерами при их участии в международных тендерах и проводить консультационные мероприятия.
Как сообщали Українські Новини, ранее заместитель министра экономического развития и торговли - торговый представитель Украины Наталья Микольская заявляла, что для начала работы Экспортно-кредитного агентства (ЭКА) необходимо 346 млн гривен, тогда как в государственном бюджете на текущий год заложено только 200 млн гривен.
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