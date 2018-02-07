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В Украине более 16 тысяч компаний не сообщили о своих собственниках
10:14 07.02.2018 |
В Украине 16743 компании до сих пор не раскрыли сведения о своих конечных владельцах, которые были обязаны обнародовать еще в 2015 году. Об этом сообщает сервис мониторинга регистрационных данных украинских компаний OpenDataBot.
Как отмечается в сообщении, предоставление такой информации важно, так как владелец компании оказывает решающее влияние на ее деятельность и несет за нее ответственность.
Справка УНИАН. Верховная Рада Украины в октябре 2014 года приняла Закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно определения конечных выгодополучателей юридических лиц и публичных деятелей", обязывающий действующие в стране компании подать государственному регистратору сведения о своем конечном бенефициарном собственнике (контролере).
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