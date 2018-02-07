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Кабмин работает над законопроектом, который позволит урегулировать вопрос аренды жилья в Украине
Об этом сообщила пресс-служба правительства со ссылкой на слова вице-премьер-министра - министра регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадия Зубко.
«Сейчас примерно 70% рынка аренды жилья в Украине находится в тени. Готовим закон, который позволит выписать правила в этой сфере: что такое съемное жилье, каким образом люди могут туда вселяться, получать прописку, каким образом они выселяются, если не выполняют условия договора», - отметил чиновник.
Зубко считает, что аренда жилья могла бы относиться к расходам предприятия.
«То есть банк, предприятие, любая организация могли бы тратить часть средств на погашение аренды жилья своим служащим. Это не требует приобретения служебных квартир и их содержание. Этот вариант возможен для Нацполиции и ВСУ. Инвесторы будут вкладывать средства в строительство жилья не на продажу, а для аренды. Это дает возможность построить недвижимость и получать с нее легальный доход», - подчеркнул Зубко.
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