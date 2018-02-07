МЭРТ не согласен с монополизацией СЕТАМ функций организатора торгов арестованным имуществом - Нефедов

Министерство экономического развития и торговли (МЭРТ) выступает против монополизации госпредприятием "СЕТАМ" функций организатора торгов арестованным имуществом, консультируется с Антимонопольным комитетом и Министерством юстиции о возможных вариантах разрешения сложившейся ситуации, сообщил первый заместитель министра Максим Нефедов.

"Мы выступаем за расширение конкуренции и доступа к торгам. Согласно нашей точке зрения, нелогично, когда одна площадка контролирует абсолютно всю систему. Мы активно общаемся с Минюстом, АМКУ для определения оптимального пути выхода из сложившейся ситуации", - сказал он, отвечая на вопрос агентства "Интерфакс-Украина" в ходе пресс-брифинга в Киеве во вторник.

При этом М.Нефедов отметил, что не готов назвать возможные варианты расширения количества площадок, которые бы занимались организацией таких торгов.

"Я пока не могу комментировать, каким именно может быть выход из ситуации из-за множества технических сложностей. Например, в отличие от большинства активов в других сферах, есть проблема хранения этого имущества. Есть и юридические проблемы", - сказал он.

Как подчеркнул замминистра, расширение возможности доступа к торгам приводит к расширению конкуренции, является следствием роста цены лотов.

"Однако я призываю не делать из этого драму... Это нормальная работа, иногда она занимает больше времени, чем нам хотелось бы", - добавил он.

В то же время исполнительный директор организации Transparency International Украина (TI) Ярослав Юрчишин сообщил, что, в частности, рассматривается вариант сегментации активов арестованного имущества.

"Проводятся активные дискуссии, как это организовать. Арестованное имущество сложное в управлении. Один из рассматриваемых вариантов - сегментация активов, которые продает СЕТАМ", - сказал он, уточнив, что речь идет о продаже тех сегментов имущества, по которым есть все необходимые судебные решения и отсутствует необходимость в хранении.

Как сообщалось, АМКУ в 2016 году провел исследование рынка реализации арестованного имущества и обязал Минюст внести изменения в нормативно-правовые акты, которыми будет предусмотрена возможность осуществления деятельности на рынке реализации арестованного имущества путем проведения электронных торгов не только госпредприятия "СЕТАМ", но и других субъектов хозяйствования. В частности, АМКУ адресовал Кабинету министров предложение о пересмотре распоряжения правительства №212 от 11 марта 2015 для обеспечения конкурентных условий на рынке реализации арестованного имущества.

Между тем правительство на заседании 31 января приняло распоряжение, которое закрепляет за "СЕТАМ" монопольные функции организатора электронных торгов арестованным имуществом. Документ не обнародован на сайте Кабмина.

