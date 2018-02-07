Первые торги по объектам малой приватизации МЭРТ ожидает в июне-2018

Министерство экономического развития и торговли (МЭРТ) ожидает проведения первых торгов по объектам малой приватизации в июне этого года, чему должно предшествовать внесение изменения более чем в 35 подзаконных актов в связи с принятием парламентом закона о приватизации госимущества (законопроект №7066).

"Задача номер один: внести все необходимые поправки - по нашим подсчетам, изменить более 35 подзаконных актов. Из них условно сложных три. Очень надеемся, что они будут приняты к концу апреля. Соответственно, в мае будут заведены первые лоты, в июне состоятся первые торги по продаже первых лотов малой приватизации", - сказал первый заместитель министра экономического развития и торговли Максим Нефедов на пресс-брифинге в Киеве во вторник.

При этом он отметил, что МЭРТ рассчитывает на подписание президентом закона о приватизации государственного имущества в текущем месяце.

Как сообщалось, в январе парламент принял законопроект "О приватизации госимущества" с технико-юридиическими поправками, в том числе с депутатской поправкой о предоставлении инвесторам возможности получить защиту по английскому праву.

Как отмечал и. о. главы Фонда госимущества Виталий Трубаров, новый закон устанавливает 12 месяцев для объектов большой приватизации и пяти месяцев - для малой. "Если предприятие за последний год перешло стоимость активов в 250 млн грн - это объект большой приватизации, которая будет проводиться исключительно на электронных платформах", - сказал он.

