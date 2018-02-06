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Украина выплатила МВФ $373 млн по программе Stand by
08:37 06.02.2018 |
Украина выплатила Международному валютному фонду около 257 млн СПЗ (спецправа заимствования), или около 373 млн долларов.
Об этом Українським Новинам сообщил представитель НБУ.
По данным НБУ, 5 февраля был проведен платеж на сумму 257,250 млн СПЗ по программе Stand by Arrangement от апреля 2017 года.
Следующий платеж запланирован на начало марта в размере 114,334 млн СПЗ.
Как сообщали Українські Новини, в конце апреля 2014 года МВФ утвердил кредитную программу для Украины на 17,01 млрд долларов, а в начале мая предоставил первый транш кредита stand by на сумму 3,19 млрд долларов.
Совет директоров Международного валютного фонда 11 марта 2015 года одобрил выделение Украине 17,5 млрд долларов по 4-летней программе EFF (Extended Fund Facility) вместо программы stand by.
МВФ решил изменить предыдущую программу "стенд-бай" на "механизм расширенного финансирования" в связи с более длительной потребностью платежного баланса Украины.
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