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Первичный рынок подержанных автомобилей в январе вырос в 2,4 раза
17:42 05.02.2018 |
В январе в Украине на учет было поставлено 11787 легковых автомобилей, из них 5163 импортированных машин, бывших в эксплуатации. В результате январский рынок иномарок с пробегом вырос по сравнению с прошлым годом на 137%, а их доля на первичном рынке составила почти 44 процента против 31% годом ранее, сообщает ассоциация «Укравтопром».
Наибольшим спросом в минувшем месяце пользовались автомобили европейского происхождения, из которых лидирующую позицию занимает Volkswagen. В январе украинцы приобрели 791 авто этой немецкой марки.
На второй строчке рейтинга автомобили марки Renault - 757 шт.
Замыкает лидерскую тройку Skoda. За 31 день текущего года владельцами ввезенных б/у-шных Шкод стали 515 чел.
Также в ТОП-10 январского рейтинга первичного рынка автомобилей с пробегом вошли: Ford - 334 шт., Opel - 304 шт., BMW - 270 шт., Nissan - 234 шт., Toyota - 216 шт., Audi - 203 шт. и Peugeot - 192 шт.
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