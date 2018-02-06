Первичный рынок подержанных автомобилей в январе вырос в 2,4 раза

В январе в Украине на учет было поставлено 11787 легковых автомобилей, из них 5163 импортированных машин, бывших в эксплуатации. В результате январский рынок иномарок с пробегом вырос по сравнению с прошлым годом на 137%, а их доля на первичном рынке составила почти 44 процента против 31% годом ранее, сообщает ассоциация «Укравтопром».

Наибольшим спросом в минувшем месяце пользовались автомобили европейского происхождения, из которых лидирующую позицию занимает Volkswagen. В январе украинцы приобрели 791 авто этой немецкой марки.

На второй строчке рейтинга автомобили марки Renault - 757 шт.

Замыкает лидерскую тройку Skoda. За 31 день текущего года владельцами ввезенных б/у-шных Шкод стали 515 чел.

Также в ТОП-10 январского рейтинга первичного рынка автомобилей с пробегом вошли: Ford - 334 шт., Opel - 304 шт., BMW - 270 шт., Nissan - 234 шт., Toyota - 216 шт., Audi - 203 шт. и Peugeot - 192 шт.