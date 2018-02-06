Украинские морпорты за январь нарастили перевалку грузов на 11%

Морские порты Украины в январе 2018 года перевалили 10,8 млн тонн грузов, что на 10,9% превышает показатели аналогичного периода 2017 года, свидетельствуют оперативные данные Администрации морских портов Украины (АМПУ).

Согласно им, объем перевалки экспортных грузов сократился на 1,1% по сравнению с прошлым годом - до 7,8 млн тонн, импортных - увеличился на 70% и составил 2,1 млн тонн.

Рост показателей экспорта произошел по металлам и металлопродукции - 1,5 млн тонн (на 21,2% к январю 2017 года), контейнерам - 26,3 тыс. ТЕU (прирост на 17%), зерновым - 3,1 млн тонн (прирост на 1,1%).

Объем перевалки импортного угля составил 0,7 млн тонн (на 112,3% больше января-2017), импорт рудных грузов - 0,7 млн тонн (на 42% больше), нефти - 0,08 млн тонн (в январе прошлого года перевалки не было), нефтепродуктов - 0,05 (на 16% больше), контейнеров - 26,9 тыс. ТЕU (на 5% больше).

Снижение показателей по импорту наблюдалось по строительным грузам (0,08 млн тонн, или на 35,4% меньше), чем в январе прошлого года.

"В этом году на показателях грузооборота отразятся и запланированные комплексные мероприятия АМПУ: работы по дноуглублению во всех портах, ремонт причальной инфраструктуры, плюс дальнейшая реализация инвестиционных проектов в Одессе, Южном, Николаеве, Мариуполе», - отметил руководитель АМПУ Райвис Вецкаганс.

В целом морские порты Украины в январе 2018 года обработали 913 судов, что на 291 судно, или 46,8% больше по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.

Как сообщалось, морские порты Украины в 2017г нарастили грузоперевалку лишь на 1%.

Администрация морских портов Украины - государственное предприятие, которое осуществляет надзор над функционированием 13 морских портов на территории Украины. Предприятие было основано в 2013 году, владеет стратегическими объектами портовой инфраструктуры, к которым относятся акватории морских портов, гидротехнические сооружения, причалы и инфраструктура общего пользования, такая как подъездные дороги и инженерные сети.

