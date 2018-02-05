Украина поднялась на 16 позиций в рейтинге экономических свобод

Украина заняла 150 место среди 186 стран мира в рейтинге экономической свободы американского аналитического центра Heritage Foundation. По сравнению с прошлогодним рейтингом Украина поднялась на 16 позиций - в 2017 году у нее было 166 место.

При этом среди стран Европы Украина заняла последнее, 44 место, сообщает сайт Heritage Foundation.

В целом, Украина находится в группе стран с преимущественно несвободной экономикой. Страна набрала 51,9 пункта из 100 возможных. За прошлый год показатель Украины вырос на 3,8 пункта благодаря положительным изменениям 8 из 12 показателей. По трем показателям - право собственности, свобода торговли, целостность управления - наблюдаются изменения в худшую сторону, а показатель финансовой свободы остался на прошлогоднем уровне.

Существенные изменения оказали эффект на монетарную свободу и свободу инвестирования, отмечает Heritage Foundation.

Аналитики центра обращают внимание на необходимость борьбы с коррупцией, развития рынков капитала, приватизации госпредприятий и укрепления законодательной базы и верховенства права.

Пятерку победителей рейтинга-2018 составляют: Гонконг (90,2 пункта), Сингапур (88,8), Новая Зеландия (84,2), Швейцария (81,7), Австралия (80,9).

Россия в рейтинге заняла 41 место, Беларусь - 42.