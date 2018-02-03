В январе продажи новых коммерческих автомобилей выросли на 22% до 959 единиц

Январь рынок новых коммерческих автомобилей закончил показателем 959 зарегистрированных авто. По сравнению с прошлым годом январский спрос на новые коммерческие авто в Украине вырос на 22%, сообщает ассоциация «Укравтопром».

Наибольший вклад в пополнение украинского автопарка новыми коммерческими автомобилями уже традиционно сделала французская марка Renault, 243 машины которой в прошедшем месяце получили свои первые регистрационные номера. Относительно января прошлого года показатель Renault увеличился почти на 36 процентов.

Второе место на рынке занял ГАЗ. Объем реализации автомобилей у этой российской марки зафиксирован на отметке 114 ед., что на 29% больше результата годичной давности.

На третьем месте Fiat, в активе которого 95 продаж и, как следствие, 8-процентный рост.

С увеличением реализации на 44% четвертую строчку рейтинга занял МАЗ с результатом 88 машин.

Замыкает лидерскую пятерку января Volkswagen. За 31 день 2018 года количество регистраций новых коммерческих автомобилей этой марки составило 80 ед. (+19% к янв.17г.).