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НБУ оценивает рост ВВП в 2017 в 2,1%
09:57 02.02.2018 |
Национальный банк оценивает рост ВВП в 2017 году в 2,1%.
Об этом говорится в инфляционном отчете НБУ, передают Українські Новини.
"Рост инвестиций и частного потребления продолжался и в IV квартале. В промышленности наблюдалось увеличение объемов производства в машиностроении, химической промышленности, в металлургическом производстве и производстве готовых металлических изделий. Это почти полностью компенсировало дальнейшее падение выпуска в добывающей промышленности и производстве электроэнергии, прежде всего, которое отражало влияние от разрыва производственно-логистических связей с неконтролируемыми территориями (НКТ) в начале года", - говорится в нем.
НБУ отмечает, что вместе с тем более низкая урожайность поздних зерновых и технических культур и дальнейшее уменьшение объемов производства в животноводстве обусловили спад в сельском хозяйстве.
В результате рост реального ВВП в 4-м квартале 2017 года замедлился, а в целом за год оценен в 2,1%.
Как сообщали Українські Новини, ранее НБУ допускал рост ВВП по итогам 2017 года ниже 2,2%.
По прогнозам НБУ, в текущем году рост экономики ускорится до 3,4% (предыдущий прогноз 3,2%) , а в 2019 до 2,9% (ранее прогнозировалось 3,5%).
Прогноз на 2020 остался неизменным - 2,9%.
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