Дефицит госбюджета-2018 может превысить целевой показатель МВФ, - НБУ

Национальный банк допускает, что дефицит госбюджета на 2018 год может превысить целевой показатель Международного валютного фонда.

Об этом говорится в инфляционном отчете НБУ, передают Українські Новини.

Государственный бюджет на 2018 год разработан на основе макроэкономических показателей (рост реального ВВП на 3%, потребительская инфляция на конец года - 9.0%), которые близки к прогнозируемым значениям НБУ.

Закон о Государственном бюджете-2018 предусматривает относительно сдержанный рост доходов, в первую очередь за счет неналоговых и других поступлений.

В то же время расходы будут расти быстрее, чем доходы.

"Это приведет расширение дефицита по сравнению с показателями 2017 - до 2,4% ВВП, хотя первичное сальдо останется положительным и составит 1,5% ВВП. Учитывая методологические разногласия относительно учета в доходах бюджета средств от специальной конфискации, дефицит может превышать целевой показатель МВФ", - говорится в нем.

Кроме того, по оценкам НБУ, существуют риски неполного выполнения доходов бюджета, пересмотр расходов в сторону увеличения и недополучения ресурсов по недолговым источникам финансирования.

В целом, фискальная политика в 2018 году будет носить проинфляционный характер, хотя и предоставит определенный фискальный стимул экономическому росту через активизацию потребительского спроса и продолжение финансирования расходов развития.

Как сообщали Українські Новини, при отсутствии существенных признаков снижения инфляционного давления Национальный банк в ближайшей перспективе может повысить учетную ставку для достижения целей в среднесрочной перспективе.