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Прямые иностранные инвестиции сократились на треть, - НБУ
07:44 02.02.2018 |
В Украине за 2017 год приток прямых иностранных инвестиций в экономику составил 2,307 млрд долларов, что на 29,4% ниже показателя за 2016 год, когда было инвестировано 3,268 млрд долларов. Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины.
В результате завершения большинства программ рекапитализации объем конвертации банками долга в уставный капитал сократился в 2017 году до 0,6 млрд долл. с 2,1 млрд долл. в 2016 году. Без учета таких операций чистые поступления прямых иностранных инвестиций за 2017 год выросли на 26% - до 1,8 млрд долл.
По оценкам Государственной службы статистики Украины, в 2016 году иностранные инвесторы вложили в экономику нашей страны 4,406 млрд долл. прямых инвестиций (акционерного капитала), что на 17,1% превышает показатель за 2015 год. Национальный банк оценил приток иностранных инвестиций в экономику Украины в 2016 году в 3,3 млрд долл.
Хотя неделей ранее Президент Украины Петр Порошенко на "Украинском завтраке" в Давосе, назвал 2017 год - "годом инвестиций", а также заявил об их увеличении.
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