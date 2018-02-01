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Госбюджет в январе-2018 выполнен с профицитом 1,5 млрд грн - Госказначейство
19:14 01.02.2018 |
Доходы государственного бюджета Украины в январе 2018 года составили 55,057 млрд грн, что на 1,5 млрд грн или на 2,8% превышает плановые показатели, говорится в сообщении Государственной казначейской службы (ГКСУ) в четверг.
Согласно ему, по сравнению с январем прошлого года доходы сократились на 4,389 млрд грн или 7,4%.
В целом налоговые поступления к январю-2017 сократились на 1,867 млрд грн или 5% - до 34,988 млрд грн, тогда как таможенные выросли на 6,887 млрд грн или 37,8% в сравнении с прошлогодними показателями за этот период, в то время как относительно временного плана таможенные платежи выросли на 3,307 млрд грн или 15%.
Как уточняет Госказначейство, по итогам января этого года в счет возмещения налога на добавленную стоимость (НДС) было выплачено 12,005 млн грн, что в 2,3 раза меньше показателей за январь-2017 года, когда сумма возмещения НДС составила 27,9 млн грн.
Госказначество также сообщило об увеличении доходов местных бюджетов в первом месяце этого года на 3,07 млрд грн или 24,3% до 15,704 млрд грн. При этом указанная сумма на 6,8% меньше ожидаемых показателей.
В то же время поступления единого социального взноса (ЕСВ) в январе-2018 увеличились к январю-2017 на 4,088 млрд грн или 37% до 15,17 млрд грн, свидетельствуют данные ГКСУ.
Как сообщалось, доходы госбюджета Украины в 2018 году определены в размере 917,9 млрд грн, расходы - на уровне 991,7 млрд грн.
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