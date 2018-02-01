Минфин ввел дифференцированный подход к применению единого окна на таможне с учетом операций

Министерство финансов разработало проект постановления Кабинета Министров, которое принято 31 января и которым вводится дифференцированный подход к обязательному применению "единого окна" с учетом особенностей транспортных операций.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы министерства, передают Українські Новини.

С целью предупреждения возможных проблем накануне введения обязательного использования системы "единое окно" с 1 февраля 2018 года, в декабре - январе Минфин провел ряд совещаний и встреч с представителями контролирующих госорганов.

Все государственные органы в целом выразили готовность к обязательному применению "единого окна".

В то же время, после детального мониторинга Минфин обнаружил ряд проблемных вопросов, которые могут осложнить процесс таможенного оформления товаров при обязательном применении "единого окна".

Это касается, в частности, отличных от автомобильного видов транспорта (водный, железнодорожный, авиа) и почтовых и международных экспресс-отправлений.

В связи с этим Министерство финансов разработало проект постановления Кабмина, где вводится дифференцированный подход к обязательному применению "единого окна" с учетом особенностей транспортных операций.

Это решение было согласовано с контролирующими органами.

Проект постановления КМУ предусматривает продление на 1 год возможности добровольного применения системы "единого окна" в случаях: перемещения товаров транзитом; вывоз за пределы Украины товаров морским, железнодорожным и авиационным транспортом; ввоз товаров в почтовых и международных экспресс-отправлениях.

Кроме того, вводится на 90 дней переходный период в виде добровольного применения системы "единого окна" в каждом новом месте таможенного оформления, в которых начнется применение этой системы.

Среди нововведений заслуживает внимания также внедрение риск-ориентированного подхода к избранию объектов фитосанитарного контроля деревянного упаковочного материала и паллет, предусматривающий: при экспорте - осуществление контроля маркировки паллет таможнями и только в случаях, когда товары подлежат таможенному досмотру; при импорте - обзору (инспектированию) будут подлежать 10%, 25%, 50% или 100% подконтрольных грузов в зависимости от уровня риска в разрезе стран-отправителей.

Как сообщали Українські Новини, в начале августа 2016 года ГФС запустила электронную систему обмена данными "Единое окно".

Данная система интегрирует информационные системы всех служб, теперь контролирующие органы обязаны работать только через нее.

"Единое окно" предусматривает осуществление всех видов контроля с помощью ИТ-системы таможни.