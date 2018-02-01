Dragon Capital прогнозирует снижение соотношения госдолга к ВВП до 71% в 2018

Инвестиционная компания Dragon Capital прогнозирует, что соотношение долга к ВВП продолжит снижаться, достигнув 71% в конце этого года.

Об этом сообщила главный экономист компании Dragon Capital Елена Билан, передают Українські Новини.

"Мы также оцениваем, что в перспективе 5 лет динамика долга будет устойчивой (sustainable) при условии стабильного экономического роста на уровне 3,0% в год, сохранения осмотрительной фискальной политики и отсутствия существенных колебаний курса гривны. Ведь ослабления гривны на 10% вызовет рост соотношения долга к ВВП на 3,0 п.п.", - сказала Елена Билан.

Она отметила, что с прошлого года валютная структура государственного долга почти не изменилась.

Валютные заимствования, включая валютные ОВГЗ, составляют 70% всего долга.

"Министерство финансов планирует сокращать долю валютного долга. Эти намерения абсолютно правильные, но для их реализации понадобится несколько лет. Между тем соотношение долга к ВВП будет сильно зависеть от колебаний курса гривны к иностранным валютам", - прокомментировала эксперт.

По словам Билан, государственный долг на конец 2017 совпал с прогнозом Dragon Capital, и был значительно ниже других оценок, в том числе от рейтинговых агентств (78-88% и МВФ (86%)).

Как сообщали Українські Новини, совокупный государственный (прямой и гарантированный) долг Украины в декабре сократился на 0,04%, или на 30 млн долларов до 76,31 млрд долларов (по состоянию на 31 декабря) по сравнению с предыдущим месяцем.