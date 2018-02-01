Финансовые новости
- |
- 01.02.18
- |
- 23:57
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Dragon Capital прогнозирует снижение соотношения госдолга к ВВП до 71% в 2018
16:49 01.02.2018 |
Инвестиционная компания Dragon Capital прогнозирует, что соотношение долга к ВВП продолжит снижаться, достигнув 71% в конце этого года.
Об этом сообщила главный экономист компании Dragon Capital Елена Билан, передают Українські Новини.
"Мы также оцениваем, что в перспективе 5 лет динамика долга будет устойчивой (sustainable) при условии стабильного экономического роста на уровне 3,0% в год, сохранения осмотрительной фискальной политики и отсутствия существенных колебаний курса гривны. Ведь ослабления гривны на 10% вызовет рост соотношения долга к ВВП на 3,0 п.п.", - сказала Елена Билан.
Она отметила, что с прошлого года валютная структура государственного долга почти не изменилась.
Валютные заимствования, включая валютные ОВГЗ, составляют 70% всего долга.
"Министерство финансов планирует сокращать долю валютного долга. Эти намерения абсолютно правильные, но для их реализации понадобится несколько лет. Между тем соотношение долга к ВВП будет сильно зависеть от колебаний курса гривны к иностранным валютам", - прокомментировала эксперт.
По словам Билан, государственный долг на конец 2017 совпал с прогнозом Dragon Capital, и был значительно ниже других оценок, в том числе от рейтинговых агентств (78-88% и МВФ (86%)).
Как сообщали Українські Новини, совокупный государственный (прямой и гарантированный) долг Украины в декабре сократился на 0,04%, или на 30 млн долларов до 76,31 млрд долларов (по состоянию на 31 декабря) по сравнению с предыдущим месяцем.
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|На межбанке 1 февраля ощущался относительный баланс спроса и предложений
ТОП-НОВОСТИ
|Как рост курса доллара в январе отразился на рынке недвижимости
|Голова Британо-української торгової палати Бейт Томс: Ви є найбільшим гравцем на ринку ІТ-аутсорсингу в Європі і третім у світі
|Главари Л-ДНР договорились создать единую таможенную зону
|Украина технически готова к введению налога на выведенный капитал - эксперт
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Голова Британо-української торгової палати Бейт Томс: Ви є найбільшим гравцем на ринку ІТ-аутсорсингу в Європі і третім у світі
|Госбюджет в январе-2018 выполнен с профицитом 1,5 млрд грн - Госказначейство
|Минфин ввел дифференцированный подход к применению единого окна на таможне с учетом операций
|Цены на нефть повышаются 1 февраля, Brent торгуется чуть ниже $69,6 за баррель
|Dragon Capital прогнозирует снижение соотношения госдолга к ВВП до 71% в 2018
|ГФС в январе перевыполнила план по таможенным поступлениям на 17% до 27,1 млрд гривен
Это интересно
|American Express приобрела виртуального помощника для путешественников Mezi
|Показаны болиды Формулы-Е нового поколения
|Хакеры попытались продать похищенную с биржи Coincheck криптовалюту на шести криптобиржах
|SEC через суд добилась заморозки активов подозрительного ICO на $600 млн
|Объем хищений в Украине с использованием социнженерии и интернета в 2017 г. удвоился
|Хакер похитил $4 млн в криптовалюте IOTA с помощью хитроумного фишинга
|ОАЭ хотят построить в космосе госпиталь с наноботами и ИИ