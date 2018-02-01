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ГФС в январе перевыполнила план по таможенным поступлениям на 17% до 27,1 млрд гривен
16:41 01.02.2018 |
Государственная фискальная служба в январе перевыполнила план по таможенным поступлениям на 16,8% до 27,1 млрд гривен.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГФС, передают Українські Новини.
В январе в госбюджет перечислено более 27,1 млрд гривен таможенных платежей.
Это почти на 4 млрд гривен, или на 16,8% превышает индикативные показатели.
Фактические поступления выросли на 43,5%, или на 8,2 млрд гривен по сравнению с январем прошлого года.
По словам и.о. главы ГФС Мирослава Продана, в определенной степени на увеличение поступлений таможенных платежей в бюджет влияют такие факторы, как инфляция, рост оборота импорта, а также растаможка больших объемов импортируемого газа.
В январе текущего года среднедневные поступления таможенных платежей составили почти 1,4 млрд гривен.
Это на 43% или на 411 млн гривен превышает среднедневной показатель поступлений января 2017 года.
Как сообщали Українські Новини, ранее Государственная фискальная служба задержала партию оборудования на 13 млн гривен для майнинга криптовалют.
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