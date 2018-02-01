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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

ГФС в январе перевыполнила план по таможенным поступлениям на 17% до 27,1 млрд гривен

16:41 01.02.2018 |

Экономика

 

Государственная фискальная служба в январе перевыполнила план по таможенным поступлениям на 16,8% до 27,1 млрд гривен.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГФС, передают Українські Новини.

В январе в госбюджет перечислено более 27,1 млрд гривен таможенных платежей.

Это почти на 4 млрд гривен, или на 16,8% превышает индикативные показатели.

Фактические поступления выросли на 43,5%, или на 8,2 млрд гривен по сравнению с январем прошлого года.

По словам и.о. главы ГФС Мирослава Продана, в определенной степени на увеличение поступлений таможенных платежей в бюджет влияют такие факторы, как инфляция, рост оборота импорта, а также растаможка больших объемов импортируемого газа.

В январе текущего года среднедневные поступления таможенных платежей составили почти 1,4 млрд гривен.

Это на 43% или на 411 млн гривен превышает среднедневной показатель поступлений января 2017 года.

Как сообщали Українські Новини, ранее Государственная фискальная служба задержала партию оборудования на 13 млн гривен для майнинга криптовалют.
По материалам: Українські Новини
 

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