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Продажи новых легковых автомобилей в январе выросли на 37%
14:46 01.02.2018 |
В первый месяц 2018 года украинцы приобрели 6,6 тыс. новых легковых автомобилей, сообщает ассоциация «Укравтопром». В результате январские регистрации новых машин по сравнению с прошлым годом выросли на 37 процентов.
Лидером на старте 2018 года стал японский бренд Toyota. В зачете у него 941 ед. реализованных на украинском рынке новых машин. По сравнению с январем прошлого года спрос на Тойоты вырос на 91 процент.
Вторая позиция на рынке у Renault - 589 шт. Относительно результата годичной давности реализация автомобилей этого французского бренда увеличилась на 21 процент.
На третьем месте Volkswagen. Владельцами новых Volkswagen в январе стали 576 украинцев (+30% к янв.17).
С ростом продаж в 56% четвертым по популярности брендом в Украине стал Nissan, на автомобилях которого свой выбор остановили 447 покупателей.
Замыкает пятерку лидеров месяца Skoda - 438 шт. (+55%).
Также в ТОП-10 января вошли: Mazda - 321 шт. (+84%); KIA - 312 шт. (+2%); Ravon - 306 шт. (+212%); Audi - 286 шт. (+175%) и Suzuki - 277 шт. (+147%).
Автомобилем месяца стал Volkswagen Golf, на нем свой выбор в январе остановили 318 автомобилистов.
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