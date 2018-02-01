Продажи новых легковых автомобилей в январе выросли на 37%

В первый месяц 2018 года украинцы приобрели 6,6 тыс. новых легковых автомобилей, сообщает ассоциация «Укравтопром». В результате январские регистрации новых машин по сравнению с прошлым годом выросли на 37 процентов.

Лидером на старте 2018 года стал японский бренд Toyota. В зачете у него 941 ед. реализованных на украинском рынке новых машин. По сравнению с январем прошлого года спрос на Тойоты вырос на 91 процент.

Вторая позиция на рынке у Renault - 589 шт. Относительно результата годичной давности реализация автомобилей этого французского бренда увеличилась на 21 процент.

На третьем месте Volkswagen. Владельцами новых Volkswagen в январе стали 576 украинцев (+30% к янв.17).

С ростом продаж в 56% четвертым по популярности брендом в Украине стал Nissan, на автомобилях которого свой выбор остановили 447 покупателей.

Замыкает пятерку лидеров месяца Skoda - 438 шт. (+55%).

Также в ТОП-10 января вошли: Mazda - 321 шт. (+84%); KIA - 312 шт. (+2%); Ravon - 306 шт. (+212%); Audi - 286 шт. (+175%) и Suzuki - 277 шт. (+147%).

Автомобилем месяца стал Volkswagen Golf, на нем свой выбор в январе остановили 318 автомобилистов.