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Украинский рынок медийной интернет-рекламы в 2017г вырос на 40% - ИнАУ
12:44 01.02.2018 |
Рынок медийной интернет-рекламы в Украине в 2017 году составил 2,51 млрд грн, что на 40% больше, чем в 2016 году.
При этом, по данным ассоциации, в долларах США этот показатель превысил уровень 2012 года ($94,46 млн против $74,33 млн), но еще не достиг уровня 2013 года ($114,6 млн).
В ИнАУ также подчеркивают, что эти цифры не включают показатели поисковой интернет-рекламы и ряд других составляющих, которые в сумме с медийной интернет-рекламой составляют сегмент digital-рекламы.
"По динамике роста интернет-реклама значительно опережает другие сегменты рекламного медиа-рынка Украины. Так, по данным Всеукраинской рекламной коалиции, рост сегмента ТВ-рекламы в 2017 году составил 29% по сравнению с 2016 годом, рекламы в прессе - 18%, радиорекламы - 20%", - отмечается в пресс-релизе ассоциации.
Доля прямых продаж на рынке медийной интернет-рекламы по данным исследования ИнАУ в 2017 году составила 52,5%.
Крупнейшим сегментом медийной интернет-рекламы стала баннерная реклама, занимающая 49,67% рынка (51,2% в 2016 году). Реклама в видеоплеере (pre-roll, mid-roll, post-roll, pause-roll, overlay-реклама, picture-in-pause) составила - 26,24 (в 2016 - 28,7%), реклама In-page video (content-roll) - 2,16% (в прошлом году - 4,8%), другие нестандартные решения (всплывающие окна pop-up и pop-under, форматы catfish и screenglide, синхронные баннеры, фронтлайны, полноэкранная реклама, звуковая реклама в цифровом аудиопотоке и др.) - 12,09% (в 2016 - 12,3%).
При этом доля спонсорства за год выросла с 3% до 9,83%.
Доли мобильной медийной интернет-рекламы (ориентированной на пользователей мобильных устройств) в долях от общего оборота медийной интернет-рекламы составили: 14% для баннерной рекламы, 11,55% для In-stream video, 5,55% для In-page video (content-roll), 3,36% - для нестандартных решений и всего 1% пришелся на спонсорство.
Также была определена доля социальных медиа и мессенджеров (FB, VK, "Одноклассники", Instagram, Twitter, YouTube, Skype, Viber и др.) в рекламе - 26,49%.
Методика измерения объема медийной интернет-рекламы была основана на перекрестном анализе данных анкетирования крупнейших рекламных агентств, сайтов и сейлз-хаусов.
"В исследовании приняли участие ведущие агентства интернет-рекламы: Dentsu Aegis Network Ukraine, ADV Group Ukraine, ITCG, IPlace, Qreachers, Publicis Groupe Media, TMGU, AdWork, Dievo, MediaHead, Neos, Promodo, newage, WebPromo, SeoMarket, а также представители крупнейших площадок, холдингов и сейлз-хаусов: Автоцентр, Edipress, Люкс (24 канал), RBC, RIA, Ukr.net, UMH/Digimedia, Admixer, DMDim/Go2Net, FISH, DigitalDecisions, Adwise, T-Sell, Rontar, All.biz, Online.ua, Новое время, RST, Обозреватель", - отмечается в сообщении.
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