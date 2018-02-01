В декабре долг населения за жилкомуслуги увеличился на 6,3% до 28,8 млрд гривен

В декабре долг населения за потребленные жилищно-коммунальные услуги увеличился на 6,3%, или на 1 715,3 млн гривен до 28 842,9 млн гривен по сравнению с ноябрем.

Об этом сообщила Государственная служба статистики, передают Українські Новини.

Долг за квартирную плату по состоянию на 1 января 2018 года увеличился на 23,1 млн гривен до 3 029,1 млн гривен.

Долг за отопление и горячее водоснабжение увеличился на 1 518,8 млн гривен до 11 148,2 млн гривен.

Долг за газоснабжение увеличился на 274,1 млн гривен до 12 448 млн гривен.

В декабре среди регионов наибольшая задолженность за отопление и горячее водоснабжение зафиксирована в Киеве (2 788,547 млн гривен), Харьковской (1 880,208 млн гривен) и Днепропетровской областях (1 693,289 млн гривен); за газоснабжение - в Харьковской (1 674,956 млн гривен), Днепропетровской (1 615,170 млн гривен) и Киевской (1 608,700 млн гривен) областях.

Наибольшая задолженность по квартирной плате в декабре зафиксирована в Киеве (635,185 млн гривен), Днепропетровской (591,657 млн гривен) и Донецкой (322,149 млн гривен) областях.

Как сообщали Українські Новини, в ноябре долг населения за потребленные жилищно-коммунальные услуги увеличился на 8,6%, или на 2 148,3 млн гривен до 27 127,6 млн гривен по сравнению с октябрем.