Финансовые новости
- |
- 01.02.18
- |
- 11:36
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Остаток средств на едином казначейском счете в январе вырос в 4 раза до 20,1 млрд гривен
09:51 01.02.2018 |
Остаток средств на едином казначейском счете (ЕКС) в январе вырос в 4 раза с 5,099 млрд гривен (на 1 января) до 20,105 млрд гривен (на 1 февраля).
Об этом говорится в сообщении Государственной казначейской службы, передают Українські Новини.
Минимальный остаток средств на едином казначейском счете в 2018 году составлял по состоянию на 1 января 5,099 млрд гривен, а максимальный - 20,105 млрд гривен - на 1 февраля.
За 2017 год остаток средств на едином казначейском счете сократился с 14,258 млрд гривен до 5,1 млрд гривен.
Как сообщали Українські Новини, минимальный остаток средств на едином казначейском счете в 2017 году составлял по состоянию на 1 января 14,258 млрд гривен, а максимальный - 61,2 млрд гривен - на 1 сентября.
За 2016 год остаток средств на едином казначейском счете увеличился с 9,017 млрд гривен до 14,258 млрд гривен.
Единый казначейский счет - система бюджетных счетов органов Госказначейства, на которые зачисляются налоги, сборы, иные обязательные платежи госбюджета, с которых органами Госказначейства осуществляются платежи в пользу субъектов хозяйствования, выполнивших работы или оказавших услуги распорядителям бюджетных средств.
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|МВФ настаивает на Антикоррупционном суде и рыночных ценах на газ для возобновления финансирования Украины - Йоста Люнгман
ТОП-НОВОСТИ
|Для НАТО, все, что делает Россия по отношению к Украине (аннексия и оккупация Крыма, дестабилизация Донбасса) - это агрессия
|Освободив Новоалександровку, Вооруженные силы Украины сильно вгрызлись в территорию, контролируемую врагом
|Почему дорожает бензин на АЗС и когда прекратится рост цен
|Банкиры прогнозируют разворот межбанка и подорожание доллара
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|МВФ настаивает на Антикоррупционном суде и рыночных ценах на газ для возобновления финансирования Украины - Йоста Люнгман
|В декабре долг населения за жилкомуслуги увеличился на 6,3% до 28,8 млрд гривен
|Остаток средств на едином казначейском счете в январе вырос в 4 раза до 20,1 млрд гривен
|Украина в 2017 году нарастила импорт газа из ЕС на 27% - Нафтогаз
|Почему дорожает бензин на АЗС и когда прекратится рост цен
|Восемь подозреваемых: НАБУ рассказало подробности дела Администрации морпортов на 250 миллионов
|Нефть дорожает 1 февраля на оптимизме по поводу выполнения сделки ОПЕК+
Это интересно
|Объем хищений в Украине с использованием социнженерии и интернета в 2017 г. удвоился
|Хакер похитил $4 млн в криптовалюте IOTA с помощью хитроумного фишинга
|ОАЭ хотят построить в космосе госпиталь с наноботами и ИИ
|Новые бензиновые Мазды станут экологичнее электрокаров
|В США зафиксированы первые атаки jackpotting на банкоматы
|В Великобритании совершено вооруженное ограбление биткоин-трейдера
|PwC: К 2040 году городской транспорт станет беспилотным