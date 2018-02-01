Финансовые новости
- |
- 01.02.18
- |
- 11:37
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Таможенники разоблачили незаконный ввоз на территорию Украины партии устройств для майнинга криптовалют на сумму 13 млн грн
07:45 01.02.2018 |
Сотрудниками Государственной фискальной службы Украины на таможенном посту "Борисполь-аэропорт" разоблачили схему незаконного перемещения через государственную границу крупной партии устройств для майнинга криптовалют на сумму 13 млн грн, сообщили в пресс-службе ГФС.
"Управлением противодействия таможенным правонарушениям и международного взаимодействия Киевской таможни ГФС в зоне деятельности таможенного поста "Борисполь-аэропорт" в рамках реализации аналитически-поисковых мероприятий обнаружена схема незаконного перемещения через таможенную границу Украины крупной партии устройств обработки информации - видеокарт для так называемого "Майнинга" (добычи) криптовалют", - говорится в сообщении на сайте ведомства в среду.
В информации подчеркивается, что груз следовал в адрес отечественного субъекта внешнеэкономической деятельности авиатранспортом.
"Правонарушители в соответствии с предыдущим замыслом и намерениями приобрели дорогостоящее оборудования на территории Гонконга и пытались переместить товар через таможенную границу Украины с сокрытием от таможенного контроля путем представления документов, содержащих ложные сведения о стоимости товара. Вследствие указанной незаконной сделки Государственный бюджет Украины мог потерять миллионы гривен", сказано в сообщении.
По данному факту возбуждено административное дело о нарушении таможенных правил по ст. 483 Таможенного кодекса Украины. 200 указанных приборов весом нетто950 кг изъяты до вынесения судом решения по делу.
"Минимальная стоимость изъятой партии товаров (согласно информации на сайте гонконгского производителя) составляет в эквиваленте 13 млн грн.", добавили в ведомстве.
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|МВФ настаивает на Антикоррупционном суде и рыночных ценах на газ для возобновления финансирования Украины - Йоста Люнгман
ТОП-НОВОСТИ
|Для НАТО, все, что делает Россия по отношению к Украине (аннексия и оккупация Крыма, дестабилизация Донбасса) - это агрессия
|Освободив Новоалександровку, Вооруженные силы Украины сильно вгрызлись в территорию, контролируемую врагом
|Почему дорожает бензин на АЗС и когда прекратится рост цен
|Банкиры прогнозируют разворот межбанка и подорожание доллара
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|МВФ настаивает на Антикоррупционном суде и рыночных ценах на газ для возобновления финансирования Украины - Йоста Люнгман
|В декабре долг населения за жилкомуслуги увеличился на 6,3% до 28,8 млрд гривен
|Остаток средств на едином казначейском счете в январе вырос в 4 раза до 20,1 млрд гривен
|Украина в 2017 году нарастила импорт газа из ЕС на 27% - Нафтогаз
|Почему дорожает бензин на АЗС и когда прекратится рост цен
|Восемь подозреваемых: НАБУ рассказало подробности дела Администрации морпортов на 250 миллионов
|Нефть дорожает 1 февраля на оптимизме по поводу выполнения сделки ОПЕК+
Это интересно
|Объем хищений в Украине с использованием социнженерии и интернета в 2017 г. удвоился
|Хакер похитил $4 млн в криптовалюте IOTA с помощью хитроумного фишинга
|ОАЭ хотят построить в космосе госпиталь с наноботами и ИИ
|Новые бензиновые Мазды станут экологичнее электрокаров
|В США зафиксированы первые атаки jackpotting на банкоматы
|В Великобритании совершено вооруженное ограбление биткоин-трейдера
|PwC: К 2040 году городской транспорт станет беспилотным