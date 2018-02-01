Таможенники разоблачили незаконный ввоз на территорию Украины партии устройств для майнинга криптовалют на сумму 13 млн грн

Сотрудниками Государственной фискальной службы Украины на таможенном посту "Борисполь-аэропорт" разоблачили схему незаконного перемещения через государственную границу крупной партии устройств для майнинга криптовалют на сумму 13 млн грн, сообщили в пресс-службе ГФС.

"Управлением противодействия таможенным правонарушениям и международного взаимодействия Киевской таможни ГФС в зоне деятельности таможенного поста "Борисполь-аэропорт" в рамках реализации аналитически-поисковых мероприятий обнаружена схема незаконного перемещения через таможенную границу Украины крупной партии устройств обработки информации - видеокарт для так называемого "Майнинга" (добычи) криптовалют", - говорится в сообщении на сайте ведомства в среду.

В информации подчеркивается, что груз следовал в адрес отечественного субъекта внешнеэкономической деятельности авиатранспортом.

"Правонарушители в соответствии с предыдущим замыслом и намерениями приобрели дорогостоящее оборудования на территории Гонконга и пытались переместить товар через таможенную границу Украины с сокрытием от таможенного контроля путем представления документов, содержащих ложные сведения о стоимости товара. Вследствие указанной незаконной сделки Государственный бюджет Украины мог потерять миллионы гривен", сказано в сообщении.

По данному факту возбуждено административное дело о нарушении таможенных правил по ст. 483 Таможенного кодекса Украины. 200 указанных приборов весом нетто950 кг изъяты до вынесения судом решения по делу.

"Минимальная стоимость изъятой партии товаров (согласно информации на сайте гонконгского производителя) составляет в эквиваленте 13 млн грн.", добавили в ведомстве.

