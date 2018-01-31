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Земли за пределами населенных пунктов передают в собственность территориальных общин
Кабинет министров Украины принял решение о передаче земель за пределами населенных пунктов в управление территориальных общин от Государственной службы по вопросам геодезии, картографии и кадастра (Госгеокадастр)».
Соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду.
«Мы нашли решение, которое не требует изменений в законодательстве. Эту работу (передачу земель - УНИАН) нужно начать и закончить в 2018 году... С завтрашнего дня, в соответствии с принятым решением, ни один Госгеокадастр не сможет принимать самостоятельные решения. Они должны обратиться к объединенной территориальной общине. Не дай Бог, кто-то передаст землю без решения ОТГ - будет уголовная ответственность. Выкинем из кабинета», - сказал премьер.
Как сообщал УНИАН, полномочия местных советов по распоряжению землей были ограничены территорией населенных пунктов согласно Земельному кодексу, принятому в 2002 году. В 2012 году полномочия по распоряжению всеми сельхозземлями госсобственности получило Государственное агентство земельных ресурсов (теперь Госгеокадастр).
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