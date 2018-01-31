Воспользоваться 4G интернетом украинцы смогут уже в марте-апреле 2018 года

Об этом по итогам торгов "с голоса" за лицензии 4G в комментарии корреспонденту Укринформа рассказала генеральный директор Vodafone Украина Ольга Устинова.

"Мы готовы, пока тестируем и в марте-апреле стартуем", - сообщила она.

По словам Устиновой, на торгах за 4G в диапазоне 2600 МГц удалось сэкономить. Она отметила, что более основательно компания готовится уже к следующему тендеру в диапазоне 1800МГц.

"Там конкуренция будет сильнее", - сказала она.

Всего на торгах "с голоса" компания Vodafone Украина потратила 631 млн 200 тыс. грн.

Аналогичные планы срока запуска имеют и другие операторы. Президент компании Киевстар Петр Чернышев также отметил, что повышения тарифов в связи с внедрением 4G ожидать не стоит.

"Первое, вы все наверняка понимаете, что если мы заплатим эти деньги, нам надо эти деньги как-то получить снаших клиентов. Но эти деньги мы будем получать не за месяц и не за год, это несколько лет, окупаемость растянута. Поэтому какого-то драматического повышение тарифов точно не будет ", - подчеркнул он.

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