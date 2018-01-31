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Воспользоваться 4G интернетом украинцы смогут уже в марте-апреле 2018 года
15:17 31.01.2018 |
Об этом по итогам торгов "с голоса" за лицензии 4G в комментарии корреспонденту Укринформа рассказала генеральный директор Vodafone Украина Ольга Устинова.
"Мы готовы, пока тестируем и в марте-апреле стартуем", - сообщила она.
По словам Устиновой, на торгах за 4G в диапазоне 2600 МГц удалось сэкономить. Она отметила, что более основательно компания готовится уже к следующему тендеру в диапазоне 1800МГц.
"Там конкуренция будет сильнее", - сказала она.
Всего на торгах "с голоса" компания Vodafone Украина потратила 631 млн 200 тыс. грн.
Аналогичные планы срока запуска имеют и другие операторы. Президент компании Киевстар Петр Чернышев также отметил, что повышения тарифов в связи с внедрением 4G ожидать не стоит.
"Первое, вы все наверняка понимаете, что если мы заплатим эти деньги, нам надо эти деньги как-то получить снаших клиентов. Но эти деньги мы будем получать не за месяц и не за год, это несколько лет, окупаемость растянута. Поэтому какого-то драматического повышение тарифов точно не будет ", - подчеркнул он.
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Срок действия данных лицензий составляет 15 лет. Суммарно государство получит за лицензии более 2,45 млрд гривен.
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