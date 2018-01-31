Совокупный индекс затрат на производство сельхозпродукции в Украине в декабре составил 103,3% к ноябрю - Госстат

Уровень совокупного индекса затрат на производство в Украине сельскохозяйственной продукции (без учета временно оккупированной территории Крыма и Севастополя, зоны АТО) в декабре 2017 года составил 103,3% к ноябрю того же года.

Как сообщила Государственная служба статистики Украины, в 2017 году соответствующий индекс составил 121,8% по сравнению с 2016 годом.

Индекс затрат на производство растениеводческой продукции в 2017 году составил 123,1%, продукции животноводства - 118,2% по сравнению с предыдущим годом.

Индекс цен на материально-технические ресурсы промышленного происхождения, используемые в сельском хозяйстве, в 2017 году составил 124,6% по сравнению с 2016 года.

