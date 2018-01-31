Кабмин сформировал перечень из 35-ти законопроектов, которые ускорят экономический рост Украины

Об этом заявил премьер Владимир Гройсман на заседании правительства.

По словам премьера, принятие этих инициатив позволит улучшить позиции Украины в рейтинге Всемирного банка Doing Business.

"Мы начинаем новый политический сезон, новую сессию парламента, поэтому нужно сформировать повестку дня... Предложенные нами 35 законопроектов создают качественные условия для изменений", - подчеркнул Гройсман.

По словам главы правительства, пакет документов сформирован по нескольким основным направлениям - прозрачный доступ к ресурсам, дерегуляция, упрощение ведения бизнеса, защита прав бизнеса, доступ к финансированию, поощрение инноваций.

В частности, речь идет о создании Службы финансовых расследований, модернизации работы таможни, усилении института бизнес-омбудсмена по защите прав бизнеса.

В сфере дерегуляции акцент сделан на детенизации экономики, упрощении ведения бизнеса в различных сферах, прежде всего в нефтегазовой отрасли.

Облегчение доступа к финансированию предусматривает обеспечение доступа к кредитным ресурсам, формирование товарных бирж, упрощение инвестиционной деятельности, урегулирования процедуры банкротства, приватизация.

"Мы фокусируемся над тем, чтобы заложить основы ускоренного экономического роста. Мы планируем рост на 3%. Но этого недостаточно. Поэтому нужно создать условия, чтобы мы могли выйти на больший рост. Он должен быть не менее 5-7%. Мы ставим такую ​​задачу на среднесрочную перспективу", - добавил Гройсман.

Как сообщалось, 7 декабря 2017 года Верховная рада приняла госбюджет на 2018 год, в котором заложен прогноз роста ВВП на уровне 3% при инфляции 9% и курс гривны 29,3 гривни за доллар в 2018 году.