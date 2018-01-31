Украина исключила Эстонию, Латвию, Грузию, мальту и Венгрию из перечня рисковых стран по ТЦО

Кабинет министров Украины исключил Эстонию, Латвию, Грузию, Мальту и Венгрию из списка государств, операции с резидентами которых контролируются Украиной для целей трансфертного ценообразования (ТЦО).

"Мы постоянно мониторим налоговые системы разных стран и формируем списки требований к украинским компаниям, которые работают с этим странами, чтобы они отчитывались о своей прибыли и т.д. Недавно было принято решение правительством, внесено Минфином о расширении этого списка. Туда вошли Эстония, Латвия, Грузия и наши партнеры были обеспокоены этим вопросом... Поскольку этот вопрос очень чувствителен для наших партнеров, мы сегодня примем решение, чтобы отменить эти требования к Эстонии, Латвии, Грузии, и я бы включил сюда Венгрию", - сказал В.Гройсман на заседании правительства в среду.

Соответствующее решение правительство поддержало.

Как сообщалось, правительство Украины в конце 2017 года включило Эстонию, Латвию, Иран, Кубу, Лаос, Ливан, Мальту, Марокко, Монако, ОАЭ, Сингапур, Грузию и Венгрию в перечень стран, операции с контрагентами которых подлежат контролю в рамках администрирования закона о трансфертном ценообразовании (ТЦО). В него также вошли Гваделупа, Гватемала, Французская Гвиана, Содружество Доминиканы, Доминиканская Республика, Маврикий, независимое государство Самоа. Общее количество стран увеличилось с 65 до 85.