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Кабмин предлагает Раде ввести среднесрочное бюджетное планирование
12:28 31.01.2018 |
Кабинет Министров предлагает Верховной Раде ввести среднесрочное бюджетное планирование.
Соответствующий проект закона был утвержден на заседании правительства в среду, передают Українські Новини.
В рамках бюджетной реформы, а также с целью реализации положений стратегии реформирования системы управления государственными финансами на 2017-2020 годы Министерство финансов разработало проект изменений в Бюджетный кодекс, который предусматривает внедрение среднесрочного бюджетного планирования и совершенствование программно-целевого метода.
Основным изменением в Бюджетном кодексе стала модель среднесрочного бюджетного планирования, ключевым элементом которой является трехлетняя бюджетная декларация как инструмент сочетания стратегических приоритетов государства с возможностями бюджета.
Предполагается, что бюджетная декларация будет содержать, в частности, максимальное значение расходов для главных распорядителей, в пределах которых они должны планировать свою деятельность.
С целью усиления достоверности бюджета в среднесрочной перспективе вводится система управления фискальными рисками.
Дальнейшее развитие программно-целевого метода будет направлено на повышение эффективности и качества предоставления государственных услуг, а также усиление ответственности главных распорядителей за результаты деятельности.
В частности, предполагается ввести отчеты главных распорядителей в Верховной Раде во время рассмотрения бюджетной декларации о целях и результатах их деятельности за отчетный период и на среднесрочный период.
По данным Министерства финансов, введение на законодательном уровне среднесрочного бюджетного планирования создаст финансовые рамки для стратегических инициатив, что будет оказывать существенное влияние на усиление дисциплины участников бюджетного процесса, заставит их четко определять приоритеты при реализации реформ в пределах финансовых возможностей бюджета.
Кроме того, это позволит обеспечить предсказуемость бюджетной политики, что будет способствовать восстановлению доверия граждан к государству и позволит представителям бизнеса эффективно планировать свою деятельность.
В то же время управление фискальными рисками позволит минимизировать их негативное влияние на бюджет, а новые подходы в применении программно-целевого метода позволят гражданам контролировать деятельность распорядителей бюджетных средств.
Как сообщали Українські Новини, 1 декабря 2017 Кабинет Министров утвердил среднесрочную стратегию управления государственным долгом на 2017-2019 годы.
Основными целями стратегии являются финансирование госбюджета с минимально возможной стоимостью обслуживания госдолга с учетом рисков, обеспечение эффективного функционирования внутреннего рынка государственных ценных бумаг и расширение доступа к международному рынку капитала.
В среднесрочной перспективе обеспечение сокращения показателя отношения госдолга к ВВП возможно путем соблюдения политики постепенного сокращения дефицита госбджета.
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