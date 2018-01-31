Финансовые новости
- |
- 31.01.18
- |
- 23:18
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Италия примет участие во внедрении скоростного ж/д-сообщения в Украине
10:00 31.01.2018 |
Итальянская государственная компания Italferr примет участие во внедрении высокоскоростного железнодорожного сообщения в Украине. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства инфраструктуры Украины.
Сообщается, что накануне прошла встреча руководителей Мининфраструктуры и компании Italferr, по результатам которой стороны договорились о начале подготовки технико-экономической документации для внедрения высокоскоростного железнодорожного сообщения в Украине.
По словам министра инфраструктуры Владимира Омеляна, Italferr привлекают к разработке скоростного сообщения Одесса-Киев-Львов.
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Банкиры прогнозируют разворот межбанка и подорожание доллара
ТОП-НОВОСТИ
|Зачем Пентагону свой доктор в Укроборонпроме
|Чем владеют в Украине олигархи из Кремлевского доклада США
|Госдолг Украины в декабре-2017 остался на уровне $76,3 млрд
|Профицит платежного баланса Украины в 2017г возрос вдвое
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Зачем Пентагону свой доктор в Укроборонпроме
|Чем владеют в Украине олигархи из Кремлевского доклада США
|Госдолг Украины в декабре-2017 остался на уровне $76,3 млрд
|Земли за пределами населенных пунктов передают в собственность территориальных общин
|Гройсман опять просит уволить главу Укроборонпрома
|Воспользоваться 4G интернетом украинцы смогут уже в марте-апреле 2018 года
Это интересно
|ОАЭ хотят построить в космосе госпиталь с наноботами и ИИ
|Новые бензиновые Мазды станут экологичнее электрокаров
|В США зафиксированы первые атаки jackpotting на банкоматы
|В Великобритании совершено вооруженное ограбление биткоин-трейдера
|PwC: К 2040 году городской транспорт станет беспилотным
|Представлена реинкарнация микрокара BMW Isetta – электрокар Microlino